Théâtre de Sin-le-Noble Partenaires particuliers Sin-le-Noble

Sin-le-Noble

Théâtre de Sin-le-Noble Partenaires particuliers

Place Jean Jaurès Sin-le-Noble Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

La Comédie Partenaires Particuliers , pièce de Patrick Hernandez et Annabelle Milot avec Séverine Ferrer, Alex Goude…le 12 juin 2026 à 20H.

Dans un tourbillon de rires, de quiproquos et de vérités inattendues, Partenaires Particuliers nous plonge dans l’intimité d’un trio aussi improbable qu’attachant.

Entre amitiés déjantées, non-dits et révélations explosives, cette comédie moderne brise les conventions avec humour et tendresse. Florian, Charlotte et Catoche vont apprendre que l’amour et l’amitié ne suivent jamais un chemin tout tracé…L’arrivée de Joe, un nouveau voisin aussi séduisant que mystérieux, vient ajouter du piment à la situation.

Son charme fait tourner la tête des trois amis et crée de nouvelles tensions et malentendus au sein du groupe. Suzanne, la mère de Florian, joue également un rôle clé dans l’histoire.

Elle incarne à la fois la figure maternelle bienveillante et la critique acerbe, naviguant entre acceptation et incompréhension face aux choix de son fils.Une pièce rythmée et surprenante où chaque réplique fait mouche, portée par des personnages aussi excentriques qu’émouvants.

Mise en scène par Annabelle Milot

Distribution

Severine Ferrer

Alex Goude

Laurent Maistret

Isabelle Tanakil

Kim Schwark

Billetterie au guichet du théâtre Henri Martel du mardi au vendredi de 9h à 11h et de 14h à 16h

Tarifs*:

Plein tarif 25€

Tarif réduit 20€

* Hors frais de commissions pour les réseaux hors mairie.

Contact billetterie 03 27 95 70 55 billetterie@mairie-sinlenoble.fr

*Accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR)

Le théâtre Henri Martel n’est pas entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. Toutefois, la municipalité met en place des dispositifs permettant l’accès à certains spectacles.

Il est fortement recommandé aux spectateurs en situation de handicap de contacter l’équipe du théâtre avant toute réservation afin d’évaluer les possibilités d’accueil et de garantir les meilleures conditions d’accès.

Pour toute information ou demande spécifique, merci de nous contacter au 03 27 95 70 55 ou par e-mail à billetterie@mairie-sinlenoble.fr

La Comédie Partenaires Particuliers , pièce de Patrick Hernandez et Annabelle Milot avec Séverine Ferrer, Alex Goude…le 12 juin 2026 à 20H.

Dans un tourbillon de rires, de quiproquos et de vérités inattendues, Partenaires Particuliers nous plonge dans l’intimité d’un trio aussi improbable qu’attachant.

Entre amitiés déjantées, non-dits et révélations explosives, cette comédie moderne brise les conventions avec humour et tendresse. Florian, Charlotte et Catoche vont apprendre que l’amour et l’amitié ne suivent jamais un chemin tout tracé…L’arrivée de Joe, un nouveau voisin aussi séduisant que mystérieux, vient ajouter du piment à la situation.

Son charme fait tourner la tête des trois amis et crée de nouvelles tensions et malentendus au sein du groupe. Suzanne, la mère de Florian, joue également un rôle clé dans l’histoire.

Elle incarne à la fois la figure maternelle bienveillante et la critique acerbe, naviguant entre acceptation et incompréhension face aux choix de son fils.Une pièce rythmée et surprenante où chaque réplique fait mouche, portée par des personnages aussi excentriques qu’émouvants.

Mise en scène par Annabelle Milot

Distribution

Severine Ferrer

Alex Goude

Laurent Maistret

Isabelle Tanakil

Kim Schwark

Billetterie au guichet du théâtre Henri Martel du mardi au vendredi de 9h à 11h et de 14h à 16h

Tarifs*:

Plein tarif 25€

Tarif réduit 20€

* Hors frais de commissions pour les réseaux hors mairie.

Contact billetterie 03 27 95 70 55 billetterie@mairie-sinlenoble.fr

*Accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR)

Le théâtre Henri Martel n’est pas entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. Toutefois, la municipalité met en place des dispositifs permettant l’accès à certains spectacles.

Il est fortement recommandé aux spectateurs en situation de handicap de contacter l’équipe du théâtre avant toute réservation afin d’évaluer les possibilités d’accueil et de garantir les meilleures conditions d’accès.

Pour toute information ou demande spécifique, merci de nous contacter au 03 27 95 70 55 ou par e-mail à billetterie@mairie-sinlenoble.fr .

Place Jean Jaurès Sin-le-Noble 59450 Nord Hauts-de-France +33 3 27 95 70 55 billetterie@mairie-sinlenoble.fr

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English :

Comedy Partenaires Particuliers , play by Patrick Hernandez and Annabelle Milot with Séverine Ferrer, Alex Goude…June 12, 2026 at 8pm.

In a whirlwind of laughter, misunderstandings and unexpected truths, Partenaires Particuliers plunges us into the intimacy of a trio as unlikely as they are endearing.

Between crazy friendships, unspoken words and explosive revelations, this modern comedy shatters conventions with humor and tenderness. Florian, Charlotte and Catoche are about to learn that love and friendship never follow a straight line… The arrival of Joe, a new neighbor as seductive as he is mysterious, adds spice to the situation.

His charm turns the heads of the three friends and creates new tensions and misunderstandings within the group. Suzanne, Florian?s mother, also plays a key role in the story.

A fast-paced, surprising play in which every line hits the nail on the head, driven by characters as eccentric as they are moving.

Directed by Annabelle Milot

Cast by

Severine Ferrer

Alex Goude

Laurent Maistret

Isabelle Tanakil

Kim Schwark

Tickets at the Théâtre Henri Martel box office Tuesday to Friday, 9 to 11 a.m. and 2 to 4 p.m

Ticket prices*:

Full price: 25?

Reduced: 20?

* Excluding commission fees for networks outside the town hall.

Box office contact: 03 27 95 70 55 billetterie@mairie-sinlenoble.fr

*Accessibility for people with reduced mobility (PMR)

The Henri Martel theater is not entirely accessible to people with reduced mobility. However, the municipality has put in place facilities to enable access to certain shows.

Disabled spectators are strongly advised to contact the theater team before booking, in order to assess the possibilities for access and guarantee the best possible conditions.

For further information or specific requests, please contact us on 03 27 95 70 55 or by e-mail at billetterie@mairie-sinlenoble.fr

L’événement Théâtre de Sin-le-Noble Partenaires particuliers Sin-le-Noble a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du Douaisis