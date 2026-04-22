Théâtre de Sin-le-Noble GREGOIRE Sin-le-Noble

Sin-le-Noble

Théâtre de Sin-le-Noble GREGOIRE

Place Jean Jaurès Sin-le-Noble Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le chanteur GREGOIRE le 30 mai 2026 à 20H.

Avec ses trois premiers albums à succès et leurs tournées triomphales, Grégoire a su toucher le cœur de son public avec ses chansons sincères et profondes. Il est entré dans le cœur des Français.

Aujourd’hui, Grégoire est fier de présenter son dernier album intitulé VIVRE , qui reflète toutes les expériences et les émotions qu’il a vécues.

Un album riche en émotion, qui s’accompagne d’une tournée éponyme dans toute la France et en Belgique.

Billetterie au guichet du théâtre Henri Martel du mardi au vendredi de 9h à 11h et de 14h à 16h

Tarifs*:

Plein tarif 20€

Tarif réduit 16€

* Hors frais de commissions pour les réseaux hors mairie.

Contact billetterie 03 27 95 70 55 billetterie@mairie-sinlenoble.fr

*Accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR)

Le théâtre Henri Martel n’est pas entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. Toutefois, la municipalité met en place des dispositifs permettant l’accès à certains spectacles.

Il est fortement recommandé aux spectateurs en situation de handicap de contacter l’équipe du théâtre avant toute réservation afin d’évaluer les possibilités d’accueil et de garantir les meilleures conditions d’accès.

Pour toute information ou demande spécifique, merci de nous contacter au 03 27 95 70 55 ou par e-mail à billetterie@mairie-sinlenoble.fr

Le chanteur GREGOIRE le 30 mai 2026 à 20H.

Avec ses trois premiers albums à succès et leurs tournées triomphales, Grégoire a su toucher le cœur de son public avec ses chansons sincères et profondes. Il est entré dans le cœur des Français.

Aujourd’hui, Grégoire est fier de présenter son dernier album intitulé VIVRE , qui reflète toutes les expériences et les émotions qu’il a vécues.

Un album riche en émotion, qui s’accompagne d’une tournée éponyme dans toute la France et en Belgique.

Billetterie au guichet du théâtre Henri Martel du mardi au vendredi de 9h à 11h et de 14h à 16h

Tarifs*:

Plein tarif 20€

Tarif réduit 16€

* Hors frais de commissions pour les réseaux hors mairie.

Contact billetterie 03 27 95 70 55 billetterie@mairie-sinlenoble.fr

*Accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR)

Le théâtre Henri Martel n’est pas entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. Toutefois, la municipalité met en place des dispositifs permettant l’accès à certains spectacles.

Il est fortement recommandé aux spectateurs en situation de handicap de contacter l’équipe du théâtre avant toute réservation afin d’évaluer les possibilités d’accueil et de garantir les meilleures conditions d’accès.

Pour toute information ou demande spécifique, merci de nous contacter au 03 27 95 70 55 ou par e-mail à billetterie@mairie-sinlenoble.fr .

Place Jean Jaurès Sin-le-Noble 59450 Nord Hauts-de-France +33 3 27 95 70 55 billetterie@mairie-sinlenoble.fr

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English :

Singer GREGOIRE on May 30, 2026 at 8pm.

With his first three successful albums and their triumphant tours, Grégoire has touched the hearts of his public with his sincere and profound songs. He has entered the hearts of the French.

Today, Grégoire is proud to present his latest album, entitled VIVRE , which reflects all the experiences and emotions he has lived through.

An album rich in emotion, it is accompanied by an eponymous tour of France and Belgium.

Tickets at the Théâtre Henri Martel box office, Tuesday to Friday, 9am to 11am and 2pm to 4pm

Ticket prices*:

Full price: 20?

Reduced rate 16?

* Excluding commission fees for networks outside the town hall.

Ticketing contact: 03 27 95 70 55 billetterie@mairie-sinlenoble.fr

*Accessibility for people with reduced mobility (PMR)

The Henri Martel theater is not entirely accessible to people with reduced mobility. However, the municipality has put in place facilities to enable access to certain shows.

Disabled spectators are strongly advised to contact the theater team before booking, in order to assess the possibilities for access and guarantee the best possible conditions.

For further information or specific requests, please contact us on 03 27 95 70 55 or by e-mail at billetterie@mairie-sinlenoble.fr

L’événement Théâtre de Sin-le-Noble GREGOIRE Sin-le-Noble a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du Douaisis