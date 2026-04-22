Théâtre de Sin-le-Noble Thierry Beccaro Sin-le-Noble

Sin-le-Noble

Théâtre de Sin-le-Noble Thierry Beccaro

Place Jean Jaurès Sin-le-Noble Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 20:00:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23

Thierry Beccaro nous parle de son enfance et d’amour ! Un amour qui a le goût des rêves, de l’insouciance, du souvenir d’une fête foraine, d’un jardin ensoleillé et d’Italie. Mais qui a aussi parfois le goût de la menthe.

Pour cacher le goût des blessures infligées au corps et au cœur par un père perdu dans sa vie.

Mais rien n’y fera ! Le petit Thierry ne se laisse pas abattre ! Le tableau de sa vie sera une ode au bonheur, à la joie et à l’amour. Au vrai !

Billetterie au guichet du théâtre Henri Martel du mardi au vendredi de 9h à 11h et de 14h à 16h

Tarif unique*: 20€

* Hors frais de commissions pour les réseaux hors mairie.

Contact billetterie 03 27 95 70 55 billetterie@mairie-sinlenoble.fr

*Accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR)

Le théâtre Henri Martel n’est pas entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. Toutefois, la municipalité met en place des dispositifs permettant l’accès à certains spectacles.

Il est fortement recommandé aux spectateurs en situation de handicap de contacter l’équipe du théâtre avant toute réservation afin d’évaluer les possibilités d’accueil et de garantir les meilleures conditions d’accès.

Pour toute information ou demande spécifique, merci de nous contacter au 03 27 95 70 55 ou par e-mail à billetterie@mairie-sinlenoble.fr

Thierry Beccaro nous parle de son enfance et d’amour ! Un amour qui a le goût des rêves, de l’insouciance, du souvenir d’une fête foraine, d’un jardin ensoleillé et d’Italie. Mais qui a aussi parfois le goût de la menthe.

Pour cacher le goût des blessures infligées au corps et au cœur par un père perdu dans sa vie.

Mais rien n’y fera ! Le petit Thierry ne se laisse pas abattre ! Le tableau de sa vie sera une ode au bonheur, à la joie et à l’amour. Au vrai !

Billetterie au guichet du théâtre Henri Martel du mardi au vendredi de 9h à 11h et de 14h à 16h

Tarif unique*: 20€

* Hors frais de commissions pour les réseaux hors mairie.

Contact billetterie 03 27 95 70 55 billetterie@mairie-sinlenoble.fr

*Accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR)

Le théâtre Henri Martel n’est pas entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. Toutefois, la municipalité met en place des dispositifs permettant l’accès à certains spectacles.

Il est fortement recommandé aux spectateurs en situation de handicap de contacter l’équipe du théâtre avant toute réservation afin d’évaluer les possibilités d’accueil et de garantir les meilleures conditions d’accès.

Pour toute information ou demande spécifique, merci de nous contacter au 03 27 95 70 55 ou par e-mail à billetterie@mairie-sinlenoble.fr .

Place Jean Jaurès Sin-le-Noble 59450 Nord Hauts-de-France +33 3 27 95 70 55 billetterie@mairie-sinlenoble.fr

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English :

Thierry Beccaro talks about his childhood and love! A love that tastes of dreams, carefree days, memories of a funfair, a sunny garden and Italy. But it also sometimes tastes of mint.

To hide the taste of the wounds inflicted on body and heart by a father lost in his life.

But nothing will do! Little Thierry doesn’t give up! The picture of his life will be an ode to happiness, joy and love. The real thing!

Tickets at the Théâtre Henri Martel box office Tuesday to Friday, 9am to 11am and 2pm to 4pm

Single ticket price*: 20?

* Excluding commission fees for networks outside the town hall.

Box office contact: 03 27 95 70 55 billetterie@mairie-sinlenoble.fr

*Accessibility for people with reduced mobility (PMR)

The Henri Martel theater is not entirely accessible to people with reduced mobility. However, the municipality has put in place facilities to enable access to certain shows.

Disabled spectators are strongly advised to contact the theater team before booking, in order to assess the possibilities for access and guarantee the best possible conditions.

For further information or specific requests, please contact us on 03 27 95 70 55 or by e-mail at billetterie@mairie-sinlenoble.fr

L’événement Théâtre de Sin-le-Noble Thierry Beccaro Sin-le-Noble a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du Douaisis