Théâtre de Sin-le-Noble Marcel et son orchestre et Didier Super Sin-le-Noble

Sin-le-Noble

Théâtre de Sin-le-Noble Marcel et son orchestre et Didier Super

Place Jean Jaurès Sin-le-Noble Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Ils connaissent bien le Théâtre Henri Martel, la Ville, et surtout… leur public !

Après des années de silence, Marcel et Son Orchestre reviennent sur scène pour un concert exceptionnel, placé sous le signe du plaisir, de l’énergie et de l’irrévérence.

Et comme si ça ne suffisait pas, ils seront rejoints par l’incontournable Didier Super pour une soirée encore plus explosive !

Ceux qui ont déjà vécu l’expérience savent avec Marcel et Son Orchestre, on rit, on chante, on danse, on s’éclate. Entre guitares braillardes, cuivres en furie, humour grinçant et bonne humeur communicative, le public ne ressort jamais indemne.

Après leur séparation en 2012 et des adieux mémorables à l’Aéronef de Lille, le groupe avait rangé ses bigoudis et congelé son mauvais esprit. Mais la gourmandise a été plus forte que la raison… Et les voilà de retour, pour partager une grosse portion de plaisir brut, avec toutes celles et ceux qui n’attendaient que ça.

Billetterie au guichet du théâtre Henri Martel du mardi au vendredi de 9h à 11h et de 14h à 16h

Tarifs*

– Fosse Debout 22€

– Balcon 27€

* Hors frais de commissions pour les réseaux hors mairie.

Contact billetterie 03 27 95 70 55 billetterie@mairie-sinlenoble.fr

*Accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR)

Le théâtre Henri Martel n’est pas entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. Toutefois, la municipalité met en place des dispositifs permettant l’accès à certains spectacles.

Il est fortement recommandé aux spectateurs en situation de handicap de contacter l’équipe du théâtre avant toute réservation afin d’évaluer les possibilités d’accueil et de garantir les meilleures conditions d’accès.

Pour toute information ou demande spécifique, merci de nous contacter au 03 27 95 70 55 ou par e-mail à billetterie@mairie-sinlenoble.fr

Ils connaissent bien le Théâtre Henri Martel, la Ville, et surtout… leur public !

Après des années de silence, Marcel et Son Orchestre reviennent sur scène pour un concert exceptionnel, placé sous le signe du plaisir, de l’énergie et de l’irrévérence.

Et comme si ça ne suffisait pas, ils seront rejoints par l’incontournable Didier Super pour une soirée encore plus explosive !

Ceux qui ont déjà vécu l’expérience savent avec Marcel et Son Orchestre, on rit, on chante, on danse, on s’éclate. Entre guitares braillardes, cuivres en furie, humour grinçant et bonne humeur communicative, le public ne ressort jamais indemne.

Après leur séparation en 2012 et des adieux mémorables à l’Aéronef de Lille, le groupe avait rangé ses bigoudis et congelé son mauvais esprit. Mais la gourmandise a été plus forte que la raison… Et les voilà de retour, pour partager une grosse portion de plaisir brut, avec toutes celles et ceux qui n’attendaient que ça.

Billetterie au guichet du théâtre Henri Martel du mardi au vendredi de 9h à 11h et de 14h à 16h

Tarifs*

– Fosse Debout 22€

– Balcon 27€

* Hors frais de commissions pour les réseaux hors mairie.

Contact billetterie 03 27 95 70 55 billetterie@mairie-sinlenoble.fr

*Accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR)

Le théâtre Henri Martel n’est pas entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. Toutefois, la municipalité met en place des dispositifs permettant l’accès à certains spectacles.

Il est fortement recommandé aux spectateurs en situation de handicap de contacter l’équipe du théâtre avant toute réservation afin d’évaluer les possibilités d’accueil et de garantir les meilleures conditions d’accès.

Pour toute information ou demande spécifique, merci de nous contacter au 03 27 95 70 55 ou par e-mail à billetterie@mairie-sinlenoble.fr .

Place Jean Jaurès Sin-le-Noble 59450 Nord Hauts-de-France +33 3 27 95 70 55

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English :

They know the Théâtre Henri Martel, the town, and above all? their audience!

After years of silence, Marcel et Son Orchestre return to the stage for an exceptional concert, full of fun, energy and irreverence.

And as if that weren’t enough, they’ll be joined by the inevitable Didier Super for an even more explosive evening!

Those who have already experienced it will know: with Marcel et Son Orchestre, you can laugh, sing, dance and have a blast. Between braying guitars, furious brass, wry humor and infectious good humor, the audience never leaves unscathed.

After their split in 2012 and a memorable farewell at Lille?s Aeronef, the band had put away their curlers and frozen their bad spirit. But greed was stronger than reason? And here they are, back to share a large portion of raw pleasure with all those who have been waiting for it.

Tickets at the Théâtre Henri Martel box office Tuesday to Friday, 9am to 11am and 2pm to 4pm

Prices*

– Fosse Standing: 22?

– Balcony 27?

* Excluding commission fees for networks outside the town hall.

Box office contact: 03 27 95 70 55 billetterie@mairie-sinlenoble.fr

*Accessibility for people with reduced mobility (PMR)

The Henri Martel theater is not entirely accessible to people with reduced mobility. However, the town council has put in place a number of measures to facilitate access to certain shows.

Disabled spectators are strongly advised to contact the theater team before booking, in order to assess the possibilities for access and guarantee the best possible conditions.

For further information or specific requests, please contact us on 03 27 95 70 55 or by e-mail at billetterie@mairie-sinlenoble.fr

L’événement Théâtre de Sin-le-Noble Marcel et son orchestre et Didier Super Sin-le-Noble a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du Douaisis