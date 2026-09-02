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Théâtre Denise Jardinière vous invite chez elle Back Step Théâtre Vichy

vendredi 23 octobre 2026 · Back Step Théâtre · Vichy

Informations pratiques

Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Back Step Théâtre
Adresse
18 boulevard des Graves
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif
14 14 14 De 6 à 17 ans

Vichy

Théâtre Denise Jardinière vous invite chez elle

Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy Allier

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

De 6 à 17 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 17:00:00
fin : 2026-10-25

Date(s) :
2026-10-23 2026-10-24 2026-10-25

C’est une invitation lancée au monde entier !
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Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 84  contact@vichydestinations.fr

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English :

This is an invitation to the whole world!

L’événement Théâtre Denise Jardinière vous invite chez elle Vichy a été mis à jour le 2026-09-02 par Vichy Destinations

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