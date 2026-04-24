Metz

Théâtre Depuis mon corps chaud sortie de résidence

3 cité universitaire Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-05-07 16:00:00

fin : 2026-05-07 17:00:00

Date(s) :

2026-05-07

Depuis mon corps chaud, c’est un projet de théâtre et cirque d’après la pièce poétique de Gwendoline Soublin, mis en scène par Aimée Lipot, une création du Collectif de Passage.

Je ne guéris pas, j’accompagne

Un sans-abri, la quarantaine, est sur le point de mourir des suites d’une trachéotomie dans sa chambre d’hôpital. Une jeune infirmière encore en formation s’occupe de lui. En vain, elle tente de lui parler, de lui apporter un peu de sourire au milieu de ses journées nuageuses. Elle ne le sait pas encore, mais il sera son premier mort. Et de ça, que fait-on ?Tout public

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3 cité universitaire Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 67 05 92 73

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English :

Depuis mon corps chaud is a theater and circus project based on the poetic play by Gwendoline Soublin, directed by Aimée Lipot and created by Collectif de Passage.

I don’t heal, I accompany

A homeless man in his forties is about to die of a tracheotomy in his hospital room. A young nurse still in training takes care of him. In vain, she tries to talk to him, to bring a little smile to his cloudy days. She doesn’t know it yet, but he’ll be her first death. And what do we do about that?

L’événement Théâtre Depuis mon corps chaud sortie de résidence Metz a été mis à jour le 2026-04-24 par AGENCE INSPIRE METZ