THÉÂTRE DÉRAPAGE THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON Saint-Gaudens
mardi 15 décembre 2026 · THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON · Saint-Gaudens
Informations pratiques
Saint-Gaudens
THÉÂTRE DÉRAPAGE
THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-15 20:30:00
fin : 2026-12-15
Date(s) :
2026-12-15
Une pièce qui déride les zygomatiques dès son commencement, et qui finit en un joyeux feu d’artifice !!
Être Sea Girl signifie être une femme, autour de cinquante ans, artiste de Music-Hall. Ça fait un peu beaucoup… Ça fait vingt ans qu’elles serrent les fesses, gainent leurs bras tendus, dansent sur des talons de dix centimètres, chantent alors qu’elles viennent de se faire larguer ou de se faire avorter. Ici elles veulent tout montrer le travail, le bancal, le pas glamour, la dérision… Montrer l’envers du décor, quand les paillettes ne brillent plus, quand les portes vers les coulisses s’ouvrent.
Music-hall
Durée 1h30
À partir de 8 ans. 20 .
THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A play that makes you smile from the very beginning and ends with a joyful fireworks display!!
L’événement THÉÂTRE DÉRAPAGE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-08-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Saint-Gaudens (Haute-Garonne)
- FETE DES COLLEGUES Saint-Gaudens 11 septembre 2026
- Visite commentée : à la découverte du patrimoine photographique de Jean Dieuzaide, Le LieuZaide, Saint-Gaudens 18 septembre 2026
- Jeux et ateliers en accès libre, Le Musée – Arts & Figures des Pyrénées Centrales, Saint-Gaudens 19 septembre 2026
- Visite aux enfants – Musée Arts & Figures des Pyrénées Centrales, Le Musée – Arts & Figures des Pyrénées Centrales, Saint-Gaudens 19 septembre 2026
- JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE ATELIER CRÉATIF INITIATION AU FEUTRAGE DE LA LAINE Espace Jean Pégot Saint-Gaudens 19 septembre 2026