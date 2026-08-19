THÉÂTRE DÉRAPAGE THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON Saint-Gaudens

Informations pratiques

Saint-Gaudens

THÉÂTRE DÉRAPAGE

THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-15 20:30:00

fin : 2026-12-15

Date(s) :

2026-12-15

Une pièce qui déride les zygomatiques dès son commencement, et qui finit en un joyeux feu d’artifice !!

Être Sea Girl signifie être une femme, autour de cinquante ans, artiste de Music-Hall. Ça fait un peu beaucoup… Ça fait vingt ans qu’elles serrent les fesses, gainent leurs bras tendus, dansent sur des talons de dix centimètres, chantent alors qu’elles viennent de se faire larguer ou de se faire avorter. Ici elles veulent tout montrer le travail, le bancal, le pas glamour, la dérision… Montrer l’envers du décor, quand les paillettes ne brillent plus, quand les portes vers les coulisses s’ouvrent.

Music-hall

Durée 1h30

À partir de 8 ans. 20 .

THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

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English :

A play that makes you smile from the very beginning and ends with a joyful fireworks display!!

L’événement THÉÂTRE DÉRAPAGE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-08-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE