Informations pratiques

Rodez

Théâtre des 2 points Ados en impro ( Festival Novado#12 )

1 Rue St Cyrice Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-31

Le Théâtre des 2 Points de la MJC de Rodez vous propose le festival de danse, théâtre et cinéma Novado #12

Véritable temps fort du festival, les matchs d’improvisation permettront à 6 équipes de s’affronter le temps d’un WE au T2P.

On vous explique le règlement

Chaque équipe jouera 4 matchs d’une durée de 40 minutes chacun.

A l’issue des 12 matchs de classement, les équipes classées première et deuxième jouent la finale.

1 victoire = 3 points

1 défaite = 1 point

Pas de match nul : on joue une impro mixte supplémentaire pour départager les équipes.

En cas d’égalité au classement, l’équipe qui a battu l’autre se place devant.

S’il y a une égalité entre plusieurs équipes avec impossibilité d’utiliser la règle ci-dessus, on établira un classement en fonction du ratio suivant : nombre de points marqués (impros gagnées + bascules de points) / nombre total de points. Notez bien les scores !

Avant la finale, mix match !

Le mix match réunira 12 joueurs et joueuses désignés par leur coach et répartis en 2 équipes de 6 (3 garçons + 3 filles).

A l’issu des matchs d’impro entre ados, la scène du Théâtre des 2 Points accueillera à 20:30 le match d’impro de la LONI vs les coachs d’Ados en impro ! .

1 Rue St Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie

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English :

The Théâtre des 2 Points at the MJC in Rodez presents the Novado #12 dance, theater, and film festival

L’événement Théâtre des 2 points Ados en impro ( Festival Novado#12 ) Rodez a été mis à jour le 2026-08-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)