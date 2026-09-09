Théâtre des 2 points Alexis, Ample Man Danse Spectacle de danse Rodez
mardi 17 novembre 2026 · Rodez
Informations pratiques
Rodez
Théâtre des 2 points Alexis, Ample Man Danse Spectacle de danse
1 Rue St Cyrice Rodez Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-11-17
fin : 2026-11-17
Date(s) :
2026-11-17
Le Théâtre des 2 Points de la MJC de Rodez vous propose un spectacle de danse
Une épopée chorégraphique autour du célèbre Trotteur, cette légende qui courait plus vite que les chevaux, les navires et les trains.
Suivez les 5 interprètes dans une danse dynamique et par moments chevaline inspirée par la personnalité, la fougue et la folie d’Alexis Lapointe, dit l’homme-cheval .
Marginalisé et dénigré par les êtres chers qui n’acceptaient pas son excentricité, ce personnage du folklore québécois aux capacités physiques extraordinaires est devenu pour la société de l’époque, un animal de foire adulé pour ses exploits et applaudi de tous avec curiosité et admiration. Comment Alexis, cet éternel adolescent qui a osé magnifier sa différence, serait-il accueilli aujourd’hui ? .
1 Rue St Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie
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English :
The Théâtre des 2 Points at the MJC in Rodez presents a dance performance
L’événement Théâtre des 2 points Alexis, Ample Man Danse Spectacle de danse Rodez a été mis à jour le 2026-08-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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