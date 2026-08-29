Informations pratiques

Rodez

Théâtre des 2 points Croire aux fauves Théâtre

1 Rue St Cyrice Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-11-24

fin : 2026-11-24

Date(s) :

2026-11-24

Le Théâtre des 2 Points de la MJC de Rodez vous propose une pièce de théâtre.

Lors d’une expédition au Kamtchatka, Nastassja Martin, anthropologue, rencontre de manière foudroyante un ours, qui vient lui arracher une partie de sa mâchoire.

L’événement fait imploser les limites entre mondes humains et non-humains.

Comment accepter les marques de l’altérité dans sa chair ? Comment se relier à d’autres pratiques d’attentions envers le vivant ?

Sur scène, trois corps en voix, en mouvement, en musique tentent de cohabiter dans un récit qui devient alors polyphonique.

Il est question de limites, de passages, de réparation et d’une métamorphose, entre rêve, culture animiste et réalité. .

1 Rue St Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie

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English :

The Théâtre des 2 Points at the MJC in Rodez presents a play.

L’événement Théâtre des 2 points Croire aux fauves Théâtre Rodez a été mis à jour le 2026-08-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)