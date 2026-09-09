Théâtre des 2 points Cultivons des tenailles Le collectif du souffleur ( théâtre ) Rodez
mardi 6 octobre 2026 · Rodez
Informations pratiques
Rodez
Théâtre des 2 points Cultivons des tenailles Le collectif du souffleur ( théâtre )
1 Rue St Cyrice Rodez Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-10-06
fin : 2026-10-06
Date(s) :
2026-10-06
Le Théâtre des 2 Points de la MJC de Rodez vous propose cette pièce de théâtre !
Un seul en scène écrit à partir de rencontres faites pendant cinq ans en zones frontalières dans des camps et des lieux d’accueil de personnes en situation d’exil.
Entre un train pour Paris, un bateau pour la Grèce ou un avion pour Helsinki, Cultivons des tenailles raconte l’errance, les déplacements, l’exil et la fraternité qui animent cinq personnages sur près de quarante ans. .
1 Rue St Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie
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English :
The Théâtre des 2 Points at the MJC in Rodez presents this play!
L’événement Théâtre des 2 points Cultivons des tenailles Le collectif du souffleur ( théâtre ) Rodez a été mis à jour le 2026-08-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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