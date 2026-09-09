Théâtre des 2 points Faubourg spectacle de marionnettes Rodez
samedi 19 décembre 2026 · Rodez
Informations pratiques
Rodez
Théâtre des 2 points Faubourg spectacle de marionnettes
1 Rue St Cyrice Rodez Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-19
fin : 2026-12-19
Date(s) :
2026-12-19
Le Théâtre des 2 Points de la MJC de Rodez vous propose un spectacle de marionnettes.
Que peut-on imaginer lorsque l’intérieur des maisons s’allume à la tombée du jour, en faisant apparaître aux fenêtres des silhouettes et des ombres furtives ?
Rencontres, querelles, solitude, attente, rêves…. des vies imaginées à la lueur des éclairages intérieurs et des sons qui s’en échappent.
Entre poésie visuelle et précision d’horloger, ce spectacle sans paroles nous plonge dans un univers à la croisée du théâtre d’objet et du cinéma d’animation. Un voyage miniature, tendre et drôle, qui parle de nous en grand — de ce qui nous sépare, et de ce qui peut encore nous rassembler. .
1 Rue St Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie
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English :
The Théâtre des 2 Points at the MJC in Rodez presents a puppet show.
L’événement Théâtre des 2 points Faubourg spectacle de marionnettes Rodez a été mis à jour le 2026-08-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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