Informations pratiques

Rodez

Théâtre des 2 points Faubourg spectacle de marionnettes

1 Rue St Cyrice Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-19

fin : 2026-12-19

Date(s) :

2026-12-19

Le Théâtre des 2 Points de la MJC de Rodez vous propose un spectacle de marionnettes.

Que peut-on imaginer lorsque l’intérieur des maisons s’allume à la tombée du jour, en faisant apparaître aux fenêtres des silhouettes et des ombres furtives ?

­Rencontres, querelles, solitude, attente, rêves…. des vies imaginées à la lueur des éclairages intérieurs et des sons qui s’en échappent.

Entre poésie visuelle et précision d’horloger, ce spectacle sans paroles nous plonge dans un univers à la croisée du théâtre d’objet et du cinéma d’animation. Un voyage miniature, tendre et drôle, qui parle de nous en grand — de ce qui nous sépare, et de ce qui peut encore nous rassembler. .

1 Rue St Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie

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English :

The Théâtre des 2 Points at the MJC in Rodez presents a puppet show.

L’événement Théâtre des 2 points Faubourg spectacle de marionnettes Rodez a été mis à jour le 2026-08-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)