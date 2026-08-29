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Théâtre des 2 points Je suis trop vert théâtre Rodez

samedi 5 décembre 2026 · Rodez

Théâtre des 2 points Je suis trop vert théâtre Rodez

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Adresse
1 Rue St Cyrice
Ville
12000 Rodez
Département
Aveyron
Tarif

Rodez

Théâtre des 2 points Je suis trop vert théâtre

1 Rue St Cyrice Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-12-05
fin : 2026-12-05

Date(s) :
2026-12-05

Le Théâtre des 2 Points de la MJC de Rodez vous propose une pièce de théâtre.
Après  J’ai trop peur  et  J’ai trop d’amis  , Moi poursuit son apprentissage de la 6e, cette époque charnière de la vie cette fois on l’envoie en classe verte.
Hébergé dans une famille de paysans à la tête d’une petite exploitation agricole, Moi découvre la vie rurale, beaucoup moins calme qu’il le pensait lui qui s’apprêtait à s’ennuyer, il va surtout devoir survivre dans un milieu âpre, rude, beaucoup plus bruyant que prévu, fait de levers aux aurores, du rapport direct et brutal avec la terre et les éléments, et même de tâches harassantes et dangereuses au contact des bêtes ou des machines agraires.   .

1 Rue St Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie  

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English :

The Théâtre des 2 Points at the MJC in Rodez presents a play.

L’événement Théâtre des 2 points Je suis trop vert théâtre Rodez a été mis à jour le 2026-08-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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