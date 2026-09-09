Informations pratiques

Rodez

Théâtre des 2 points Le journal de Maïa théâtre

1 Rue St Cyrice Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2027-03-23

fin : 2027-03-23

Date(s) :

2027-03-23

Le Théâtre des 2 Points de la MJC de Rodez vous propose une pièce de théâtre.

Deux amies de treize ans, Maïa et Alicia, traversent les remous de l’adolescence. Dans leur collège et leur vie de tous les jours, elles vivent quelques épreuves avec humour et légèreté, jusqu’à ce que Maïa affronte ses premiers troubles anxieux. Elle commence alors l’écriture d’un journal… .

1 Rue St Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie

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English :

The Théâtre des 2 Points at the MJC in Rodez presents a play.

L’événement Théâtre des 2 points Le journal de Maïa théâtre Rodez a été mis à jour le 2026-08-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)