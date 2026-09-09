Informations pratiques

Rodez

Théâtre des 2 points Match d’Impro de la Ligue Nationale d’Improvisation du Québec ( Festival Novado#12 )

1 Rue St Cyrice Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-31

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Le Théâtre des 2 Points de la MJC de Rodez vous propose le festival de danse, théâtre et cinéma Novado #12

Après un spectacle mémorable en 2024 à l’occasion des 10 ans du festival NovAdo, nous invitons de nouveau la Ligue Nationale d’Improvisation du Québec pour la 12 ème édition !

C’est un grand honneur d’accueillir la LNI, la compagnie québécoise à l’origine du match d’improvisation tel qu’on le pratique aujourd’hui.

Le concept du match d’impro est né en 1977 à Montréal et a fait, depuis, plusieurs fois le tour du monde et notamment de la francophonie, en devenant le format de spectacle d’improvisation le plus joué en France.

La LNI a sélectionné pour cette occasion une équipe d’improvisatrices et improvisateurs chevronnés, dont le talent n’a d’égal que leur gentillesse.

Une très belle équipe lui donnera la réplique, constituée des Coachs NovAdo, les comédiens et formateurs qui accompagnent les jeunes au cours de l’événement ‘Ados en impro’. Nul doute qu’ils sauront se dépasser pour rivaliser avec leurs pairs québécois ! 12 .

1 Rue St Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie

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English :

The Théâtre des 2 Points at the MJC in Rodez presents the Novado #12 dance, theater, and film festival

L’événement Théâtre des 2 points Match d’Impro de la Ligue Nationale d’Improvisation du Québec ( Festival Novado#12 ) Rodez a été mis à jour le 2026-08-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)