Informations pratiques

Rodez

Théâtre des 2 points Passages La brebis égarée spectace mêlant théâtre, musique et cirque

1 Rue St Cyrice Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2027-01-08

fin : 2027-01-08

Date(s) :

2027-01-08

Le Théâtre des 2 Points de la MJC de Rodez vous propose un spectacle mêlant théâtre, musique et cirque.

Passages est un duo burlesque, une rencontre entre deux voyageurs cherchant refuge avec leurs maigres affaires. Lui, fuyant frontière et tempête, elle, vagabonde, esquivant le vacarme du monde, sa maison sur le dos.

Ils cherchent séparément un endroit pour poser leurs fardeaux mais chacun constate que leur nouvel havre de paix est déjà occupé par l’autre.



Le spectacle aborde les thèmes de la rencontre, la différence et de la dualité féminin/masculin et pose un regard à la fois intimiste et drôle sur le quotidien d’un exilé manger, boire, dormir, se laver, passer le temps, autant de situations parfois difficiles que le duo traite avec humour. .

1 Rue St Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie

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English :

The Théâtre des 2 Points at the MJC in Rodez presents a show that blends theater, music, and circus arts.

L’événement Théâtre des 2 points Passages La brebis égarée spectace mêlant théâtre, musique et cirque Rodez a été mis à jour le 2026-08-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)