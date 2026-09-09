Informations pratiques

Rodez

Théâtre des 2 points Prélude tHE bAD ( danse )

1 Rue St Cyrice Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-12-10

fin : 2026-12-10

Date(s) :

2026-12-10

Le Théâtre des 2 Points de la MJC de Rodez vous propose un spectacle de danse.

La cellule excellence de l’école Epsedance (Montpellier) dirigée par Anne Marie Porras vous propose de (re)découvrir deux pièces emblématiques de grands chorégraphes (Prélude de Kader Attou et tHE bAD d’Hofesh Shechter) avec 13 danseur·seuses au plateau.

Prélude, pensée comme une pièce tout terrain, fait dialoguer énergie, virtuosité et émotion, entraînant le public dans une montée en tension jusqu’à la libération finale. Une expérience collective et vibrante, où la danse hip-hop s’aventure aux frontières de l’écriture chorégraphique contemporaine.

Chevauchée échevelée, tHE bAD mêle énergie brute, tension et liberté, reflets du monde de la nuit sur une partition percussive et urbaine. .

1 Rue St Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie

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English :

The Théâtre des 2 Points at the MJC in Rodez is presenting a dance performance.

L’événement Théâtre des 2 points Prélude tHE bAD ( danse ) Rodez a été mis à jour le 2026-08-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)