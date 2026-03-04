Théâtre : « Des milliers de Sankara », La julienne, Plan-les-Ouates

Théâtre : « Des milliers de Sankara » 6 – 15 mars La julienne

Début : 2026-03-06T20:00:00+01:00 – 2026-03-06T21:30:00+01:00

Fin : 2026-03-15T17:00:00+01:00 – 2026-03-15T18:15:00+01:00

Dans le cadre de la Saison culturelle de Plan-les-Ouates 2025-2026.

Entre Genève et le Burkina Faso, à travers deux époques – 1987 et 2014 –, la pièce nous entraîne dans un voyage où passé et présent se répondent. Des personnages emportés par les tourments de l’histoire nous font passer du rire aux larmes et révèlent le combat d’une nation qui célèbre la beauté de son héritage.

2014. Genève, Suisse.

Aminata vient de perdre sa mère et avec elle le seul lien qui l’unit à sa terre d’origine, le Burkina Faso. En proie à un passé dont elle ignore tout, la jeune femme décide de partir dans ce pays afin de comprendre pourquoi sa mère l’avait fui vingt-sept ans plus tôt, au moment de l’assassinat du président Thomas Sankara. Elle se trouve alors propulsée dans un soulèvement populaire qui va faire basculer la nation vers un nouvel horizon, fait d’espoir mais aussi d’incertitude.

1987. Ouagadougou, Burkina Faso.

Dans le quartier de la famille Sankara, les habitants apprennent avec stupeur la mort de leur président. Ils assistent au délitement de la Révolution de Thomas Sankara et tentent de préserver ce qui peut encore l’être.

Imaginée par Alexis Bertin, la pièce s’inspire de faits historiques et de témoignages venus du Burkina Faso et de Suisse. Thomas Sankara, président et figure révolutionnaire, a mené de nombreux combats pour les droits des femmes, la justice sociale, l’écologie et l’identité africaine.

Écriture et mise en scène : Alexis Bertin / Assistante dramaturgie et mise en scène : Manon Reith / Avec : Alexis Bertin, Urbain Guiguemdé, Safourata Kaboré, Laurent Sandoz et Joséphine Thiocone / Scénographie : Valeria Pacchiani / Costumes : Rime Youssef / Création sonore : Benjamin Vicq / Création éclairage : Claire Firmann / Co-production : Collectif Puck et Commune de Plan-les-Ouates / Avec les soutiens de l’Association des Communes Genevoises, de la Fondation Jan Michalski, de la Fondation Ernst Göhner, de la Fondation Jürg George Bürki et de l’École des Arts du Genevois d’Archamps. Remerciement à la commune de Saint-Julien-en-Genevois, à l’association TIGRE et à l’association SINGA.

Photo Emmanuelle Nemoz

La julienne 116 route de Saint-Julien Plan-les-Ouates 1228 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.saisonculturelleplo.ch/des-milliers-de-sankara »}]

Par le Collectif Puck

