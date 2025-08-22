Théâtre des Salinières HIER EST UN AUTRE JOUR Rue du 19 Mars 1962 Léognan

Rue du 19 Mars 1962 Espace Culturel Georges Brassens Léognan Gironde

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

2026-03-20

Une journée de dingue où les évènements se répètent… jusqu’au délire !

Comédie de Sylvain MEYNIAC & Jean-François CROS

Avec Franck Bévilacqua, Mathieu Blazquez, Renaud Calvet, Maïlys Fernandez, Madeleine Loiseau et David Theboeuf

Mise en scène Mathieu BLAZQUEZ

Durée 1h30

Pierre Maillard, avocat rigide et bourré de tocs, prépare le procès de sa vie !

Il est persuadé d’avoir la promotion qu’il mérite et ne se méfie pas une seconde de son patron et collègue.

A quelques heures du procès, un étrange personnage vient toquer à sa porte et va bouleverser sa vie bien rangée, en lui faisant vivre une journée sans fin, dingue et absurde où les mêmes événements se répètent jusqu’au délire !

Des pieds qui se prennent dans le tapis, des cigares qui disparaissent, des crayons qui se planquent et un cochon qui se fait la malle, Pierre deviendrait-il complètement fou ? .

Rue du 19 Mars 1962 Espace Culturel Georges Brassens Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 30 culture@mairie-leognan.fr

