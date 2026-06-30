Théâtre Deshumain(s) Le Poulailler Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Théâtre Deshumain(s)

Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-04

Science sans conscience n’est que ruine de l’âme , écrivait Rabelais.

L’humanité a fait un pas de géant en matière technologique. Ce qui étaient des gadgets de Science-Fiction hier, deviennent nos outils de demain. Notre portable, d’abord garant de notre intimité, nous rappelant par une notification le moindre rendez-vous, anniversaire ou virement bancaire, est devenu une extension de nous-mêmes, codée en JavaScript. Un outil connecté à nos poignets ou nos lunettes. Plus qu’un simple accessoire, il est devenu un trou de ver, nous aspirant au-delà de notre réalité. Un monde démesuré que l’on façonne. Filtre retouché. L’humanité reliée par un fil invisible, artificiel, perpétuel. Internet ne dort jamais.

Notre science a-t-elle eu raison de notre âme ? Nous a-t-elle déshumanisés au point de nous déposséder de toute forme d’empathie, d’altruisme ? Ou n’est-elle finalement qu’une loupe sur toute la quintessence même de l’humanité, de ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes ? Sans leurres, sans masques, sans filtres. Ne faisant de nous ni des héros ni des monstres, mais nous montrant simplement ce que nous sommes réellement Des humains.

Réservation obligatoire .

Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 32 10 contact@lepoulailler-lehavre.fr

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English : Théâtre Deshumain(s)

L’événement Théâtre Deshumain(s) Le Havre a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie