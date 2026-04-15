Théâtre d’objets : Mythologie tome I, Jardin archéologique du musée de la Romanité, Nîmes
Théâtre d’objets : Mythologie tome I, Jardin archéologique du musée de la Romanité, Nîmes dimanche 7 juin 2026.
Théâtre d’objets : Mythologie tome I Dimanche 7 juin, 15h15, 16h30 Jardin archéologique du musée de la Romanité Gard
Gratuit, tout public.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T15:15:00+02:00 – 2026-06-07T15:35:00+02:00
Fin : 2026-06-07T16:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:50:00+02:00
Par la Cie 25 Watts
C’est notamment à partir du mythe de Déméter et Perséphone que Brillantine Fenouil déploie une recherche aussi loufoque qu’extravagante. Guide-conférencière assermentée, spécialiste de mythologie et professeure de grec, elle cache derrière une apparence soignée un grain de folie dont l’imaginaire, à la fois fertile et fantasque, s’est pleinement épanoui.
Toujours enthousiaste, elle fait preuve d’une grande empathie pour les personnages dont elle nous conte l’histoire.
Jardin archéologique du musée de la Romanité 16 Boulevard des Arènes 30000 Nîmes Nîmes 30000 La Placette Gard Occitanie
Par la Cie 25 Watts
© Cie 25 watts
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