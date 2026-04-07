Théâtre d’ombres L’épopée de Momotaro Salle des Ormes Rives-d’Autise

Rives-d’Autise

Théâtre d’ombres L’épopée de Momotaro

Salle des Ormes 15 Rue de la Venise Verte Rives-d’Autise Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 17:00:00

fin : 2026-07-15 17:40:00

Date(s) :

2026-07-15

Dans le cadre du Festival national du livre pour la jeunesse du 17 juin au 19 juillet 2026 sur le thème Nos petits et grands héros.

Par La Compagnie Filou

Une création visuelle et musicale originale, magique et poétique !

L’épique épopée de l’enfant né d’une pêche qui sauva son village.

Les Oni, des ogres sans merci, sèment la terreur et volent tous les trésors du village de Momotaro. Il part à l’aventure pour les affronter. En chemin, il rencontre Inu le chien, Kiji l’oiseau et Saru le singe, qui deviendront ses compagnons de voyage, et ses amis pour la vie.

Durée 40 min

À partir de 3 ans

Gratuit .

Salle des Ormes 15 Rue de la Venise Verte Rives-d’Autise 85420 Vendée Pays de la Loire

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English :

As part of the National Children’s Book Festival, taking place from June 17 to July 19, 2026, with the theme “Our Heroes, Big and Small.”

L’événement Théâtre d’ombres L’épopée de Momotaro Rives-d’Autise a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin