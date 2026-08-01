Théâtre Don Quichotte rue trencat Les Baux-de-Provence

Informations pratiques

Les Baux-de-Provence

Théâtre Don Quichotte

Jeudi 20 août 2026 de 11h à 11h30.

Dimanche 23 août 2026 de 11h à 11h30.

Jeudi 27 août 2026 de 11h à 11h30.

Lundi 31 août 2026 de 11h à 11h30. rue trencat Hôtel de la Tour de Brau Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 11:00:00

fin : 2026-08-23 11:30:00

Date(s) :

2026-08-20 2026-08-23 2026-08-27 2026-08-31

Une comédie théâtrale moderne, vive et poétique.

Un chevalier aux rêves démesurés, s’élance dans des aventures aussi épiques… que délicieusement absurdes.

Toujours persuadé de sa grandeur une voix railleuse démonte ses illusions.

Ce spectacle est accompagné d’une gravure originale de Louis Jou, peintre, graveur et typographe qui vécut dans le village, où ses ateliers restent ouverts au public.

Interprétation Fenicoterro Baldini .

rue trencat Hôtel de la Tour de Brau Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com

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English :

A modern, lively, and poetic stage comedy.

L’événement Théâtre Don Quichotte Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme des Baux de Provence