Théâtre Don Quichotte rue trencat Les Baux-de-Provence
jeudi 20 août 2026 · rue trencat · Les Baux-de-Provence
Informations pratiques
Les Baux-de-Provence
Théâtre Don Quichotte
Jeudi 20 août 2026 de 11h à 11h30.
Dimanche 23 août 2026 de 11h à 11h30.
Jeudi 27 août 2026 de 11h à 11h30.
Lundi 31 août 2026 de 11h à 11h30. rue trencat Hôtel de la Tour de Brau Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 11:00:00
fin : 2026-08-23 11:30:00
Date(s) :
2026-08-20 2026-08-23 2026-08-27 2026-08-31
Une comédie théâtrale moderne, vive et poétique.
Un chevalier aux rêves démesurés, s’élance dans des aventures aussi épiques… que délicieusement absurdes.
Toujours persuadé de sa grandeur une voix railleuse démonte ses illusions.
Ce spectacle est accompagné d’une gravure originale de Louis Jou, peintre, graveur et typographe qui vécut dans le village, où ses ateliers restent ouverts au public.
Interprétation Fenicoterro Baldini .
rue trencat Hôtel de la Tour de Brau Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A modern, lively, and poetic stage comedy.
L’événement Théâtre Don Quichotte Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme des Baux de Provence
À voir aussi à Les Baux-de-Provence (Bouches-du-Rhône)
- Exposition Entre photographie, peinture, tissage et émotions Sylvie COLLU Place De l’église Les Baux-de-Provence 16 août 2026
- Exposition Emotions lyriques et sculptures de Hubert et Catherine Mangold Grand Rue Frédéric Mistral Les Baux-de-Provence 17 août 2026
- Les Dernières illusions de Don Quichotte rue trencat Les Baux-de-Provence 20 août 2026
- Festival des nuits Route des Carrières D27 Les Baux-de-Provence 22 août 2026
- Exposition Patrick PENRAD Vision futuriste Grand Rue Frédéric Mistral Les Baux-de-Provence 1 septembre 2026