Théâtre DOUZE Saint-Trojan-les-Bains
samedi 28 novembre 2026 · Saint-Trojan-les-Bains
Informations pratiques
Saint-Trojan-les-Bains
Théâtre DOUZE
Salle du Galion Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
Pièce de théâtre proposée par la compagnie Diane Chavalet, conférencière et la compagnie des paupières mobiles.
.
Salle du Galion Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 00 30 accueil@saint-trojan-les-bains.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A play presented by the Diane Chavalet Company, a lecturer, and the Compagnie des Paupières Mobiles.
L’événement Théâtre DOUZE Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
À voir aussi à Saint-Trojan-les-Bains (Charente-Maritime)
- Exposition d’émail sur cuivre Chantal Birgi Pôle no 2 Quai Raoul Coulon Rive gauche du port Saint-Trojan-les-Bains 14 septembre 2026
- Exposition de Mokuhanga Sophie Petitpré Pôle no 2 Quai Raoul Coulon Rive gauche du port Saint-Trojan-les-Bains 14 septembre 2026
- Film L’Odysée Salle le Gallion Saint-Trojan-les-Bains 16 septembre 2026
- Festival du Livre Femmes en Livres boulevard de la Plage Saint-Trojan-les-Bains 18 septembre 2026
- Voyages… Église de St-Trojan-Les-Bains Saint-Trojan-les-Bains 18 septembre 2026