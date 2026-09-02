Informations pratiques

Saint-Trojan-les-Bains

Théâtre DOUZE

Salle du Galion Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Pièce de théâtre proposée par la compagnie Diane Chavalet, conférencière et la compagnie des paupières mobiles.

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Salle du Galion Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 00 30 accueil@saint-trojan-les-bains.fr

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English :

A play presented by the Diane Chavalet Company, a lecturer, and the Compagnie des Paupières Mobiles.

L’événement Théâtre DOUZE Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes