Magné

Théâtre du Marais perdu Les Figurants à Magné

12 Place de Weitnau Magné Deux-Sèvres

Tarif : – – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 15:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-17 2026-04-18 2026-04-19 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-25

Le Théâtre du Marais perdu vous présente une comédie de Delphine de Vigan.

Au cinéma ou dans les séries, les figurants sont toujours flous, de dos ; ils ne font que passer.

À la fois invisibles et indispensables, ils font partie de l’image, de sa fabrication, de son réalisme, mais doivent se fondre dans le décor. Avoir l’air vrai sans se faire remarquer.

En transposant le plateau de cinéma sur une scène de théâtre, Delphine de Vigan leur offre le premier plan, le premier rôle, le devant de la scène.

Cécile, Orso, Bruno, Joyce et Nora se rencontrent sur un tournage. Ils sont plus ou moins dirigés par un assistant totalement débordé.

Peu à peu, les rôles s’inversent…

Et si nous étions, tous, les figurants d’une vaste histoire qui nous dépasse ? .

12 Place de Weitnau Magné 79460 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 18 95 75

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English : Théâtre du Marais perdu Les Figurants à Magné

L’événement Théâtre du Marais perdu Les Figurants à Magné Magné a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Niort Marais Poitevin