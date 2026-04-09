Vide grenier Magné
Vide grenier Magné dimanche 31 mai 2026.
Magné
Vide grenier
Bois de la commune Magné Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 08:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Organisé par l’APE de Magné.
Restuaration sur place. .
Bois de la commune Magné 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 39 78 45 apedemagbe86@gmail.com
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Magné a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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