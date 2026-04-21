Magné

Vide grenier

Bois de la commune Magné Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 08:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Vide grenier organisé par l’APE de Magné .

Bois de la commune Magné 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine apedemagne86@gmail.com

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Magné a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou