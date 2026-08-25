Informations pratiques

Auray

Théâtre Elle pas princesse, Lui pas héros

Place du Golhérez Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-14 19:00:00

fin : 2027-04-14

Date(s) :

2027-04-14

Spectacle proposé par les CLAP

Chacun nous raconte son histoire, chacun à sa manière. Leïli aime les chaussures de rando montantes, les K-way de compète, les Eastpak et roule ma poule . Nils de son côté aime les choses petites, les bêtes petites, les miettes petites, les histoires petites, mais il préfère ne pas le dire. Il y a surtout plein de choses d’amour qu’il voudrait dire à Leïli, mais il a peur qu’elle trouve ça gnangnan. Destiné aux adultes comme aux enfants, le récit explore les stéréotypes de genre et la quête d’identité. On déconstruit les petits et les grands clichés et on s’autorise en étant soi-même, ni princesse ni super-héros, une réflexion sur les rôles assignés aux garçons et aux filles.

Un bord plateau sera proposé à l’issue de la représentation pour échanger avec l’équipe du spectacle.

Renseignements et réservations au téléphone, et en ligne. .

Place du Golhérez Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 00

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English :

L’événement Théâtre Elle pas princesse, Lui pas héros Auray a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon