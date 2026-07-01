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AGENDA · Chavagnes-en-Paillers

Théâtre en plein air Les Midinettes de Jacques Hadjaje Chavagnes-en-Paillers

vendredi 10 juillet 2026 · Chavagnes-en-Paillers

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Pré de l'Âne
Ville
85250 Chavagnes-en-Paillers
Département
Vendée
Tarif

Chavagnes-en-Paillers

Théâtre en plein air Les Midinettes de Jacques Hadjaje

Pré de l’Âne Chavagnes-en-Paillers Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:30:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

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Pré de l’Âne Chavagnes-en-Paillers 85250 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 42 21 06 

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English :

L’événement Théâtre en plein air Les Midinettes de Jacques Hadjaje Chavagnes-en-Paillers a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Pays de Saint Fulgent-Les Essarts

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