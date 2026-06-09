Théâtre en Vert Spectacle pour enfant Rue du Presbytère Saint-Briac-sur-Mer
Théâtre en Vert Spectacle pour enfant Rue du Presbytère Saint-Briac-sur-Mer jeudi 6 août 2026.
Saint-Briac-sur-Mer
Théâtre en Vert Spectacle pour enfant
Rue du Presbytère Jardin du Presbytère Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Spectacle pour enfant Le Roi et la Reine des bisous
Venez vivre un moment magique et poétique avec les plus jeunes. .
Rue du Presbytère Jardin du Presbytère Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 32 34
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L’événement Théâtre en Vert Spectacle pour enfant Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-09 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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