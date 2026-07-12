Théâtre et danse: Câlin Poulpe Salle des Fêtes Lescar
samedi 3 avril 2027 · Salle des Fêtes · Lescar
Informations pratiques
Lescar
Théâtre et danse: Câlin Poulpe
Salle des Fêtes Allée des Près Lescar Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-03 17:00:00
fin : 2027-04-03
Date(s) :
2027-04-03
Rémi aime Ella et ne sait pas comment le lui faire savoir. De dis-le lui , à offre lui un petit cadeau , chacun de ses parents lui propose une façon d’exprimer ses sentiments. Rémi observe Ella. Et elle ? Comment savoir si elle l’aime, elle qui fait des câlins poulpe à tout le monde ?
Dans la classe de Rémi et d’Ella, il y a aussi Luiggi. Contrairement à Rémi, Luiggi parle
fort et prend beaucoup de place. Rémi ne l’aime pas trop. Pourtant, il va aller à son
anniversaire et apprendre à le connaître. Et si l’exubérance de Luiggi cachait un besoin de reconnaissance et d’amour ?
Jeu, danse, mise en scène Rémi Labrouche
Écriture Catherine Verlaguet
Chorégraphe Marc Lacourt
Musique Léo Royer
Production Ici Commence
Tout public, à partir de 4 ans 35mn .
Salle des Fêtes Allée des Près Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98
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English : Théâtre et danse: Câlin Poulpe
L’événement Théâtre et danse: Câlin Poulpe Lescar a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Pau
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