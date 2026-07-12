Théâtre et danse: Câlin Poulpe Salle des Fêtes Lescar

Informations pratiques

Lescar

Théâtre et danse: Câlin Poulpe

Salle des Fêtes Allée des Près Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-03 17:00:00

fin : 2027-04-03

Date(s) :

2027-04-03

Rémi aime Ella et ne sait pas comment le lui faire savoir. De dis-le lui , à offre lui un petit cadeau , chacun de ses parents lui propose une façon d’exprimer ses sentiments. Rémi observe Ella. Et elle ? Comment savoir si elle l’aime, elle qui fait des câlins poulpe à tout le monde ?

Dans la classe de Rémi et d’Ella, il y a aussi Luiggi. Contrairement à Rémi, Luiggi parle

fort et prend beaucoup de place. Rémi ne l’aime pas trop. Pourtant, il va aller à son

anniversaire et apprendre à le connaître. Et si l’exubérance de Luiggi cachait un besoin de reconnaissance et d’amour ?

Jeu, danse, mise en scène Rémi Labrouche

Écriture Catherine Verlaguet

Chorégraphe Marc Lacourt

Musique Léo Royer

Production Ici Commence

Tout public, à partir de 4 ans 35mn .

Salle des Fêtes Allée des Près Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98

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English : Théâtre et danse: Câlin Poulpe

L’événement Théâtre et danse: Câlin Poulpe Lescar a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Pau