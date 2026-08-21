Théâtre et marionnettes Faites comme si je n’étais pas là Espace culturel Armorica Plouguerneau

Informations pratiques

Plouguerneau

Théâtre et marionnettes Faites comme si je n’étais pas là

Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Par la Compagnie Handmaids | Tout public dès 12 ans

Entre théâtre visuel, marionnette et humour décalé, la Compagnie Handmaids propose un spectacle singulier et sans paroles qui interroge la place des femmes dans notre société.

Sur scène, trois femmes aux parcours, époques et personnalités différentes voient leur existence bouleversée par des événements inattendus. Confrontées à des situations critiques, elles vont peu à peu s’affranchir des rôles qui leur ont été assignés et tenter de reprendre le contrôle de leur destin.

À travers une mise en scène inventive, inspirée aussi bien du cinéma fantastique que du théâtre d’objets, Faites comme si je n’étais pas là explore avec finesse et originalité les notions d’émancipation, de résistance et de solidarité. Une réflexion sensible et accessible sur la capacité à agir face aux bouleversements du monde et sur la force du collectif pour provoquer le changement.

Un spectacle surprenant, drôle et poétique, porté par une dramaturgie 100 % féminine.. .

Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 03 06 34

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English :

L’événement Théâtre et marionnettes Faites comme si je n’étais pas là Plouguerneau a été mis à jour le 2026-08-31 par OT PAYS DES ABERS