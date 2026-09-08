Théâtre – Exploits mortels, de R. Lindberg, par la compagnie Tangente, Chez Nelly, Rennes

Informations pratiques

Théâtre – Exploits mortels, de R. Lindberg, par la compagnie Tangente Vendredi 18 septembre, 19h00 Chez Nelly Ille-et-Vilaine

Entrée libre, participation au chapeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

« Il est très important de toujours garder en mémoire que ce qui semble exceptionnel pour toi, peut très bien n’être rien de spécial, en fait. »

C’est dans un rythme déjanté, un humour grinçant et décalé que se dévoilent les failles intérieures des personnages, qui rient, s’engueulent, chantent, encaissent… De flashback en vérités qui claquent, le fantôme de Joséfine jaillit pour compléter le tableau de ce tragique fait divers.

Rasmus Lindberg porte un regard critique et perplexe sur le poids de la réussite dans nos sociétés, du toujours plus, du toujours mieux, et ses conséquences silencieuses (ou non) mais effroyables, au sein d’une famille pseudo-ordinaire.

Avec Mathilde Gaudin et Stéphanie Netter, compagnie Tangente

Texte Rasmus Linberg

Sur la base d’une mise en scène d’Alice Millet et Rozenn Tregoat

Direction d’actrices Rozenn Tregoat

Régie Marc Siffier

Création musique Antoine Ferronnière et Anne Berry

Tout public, conseillé plutôt à partir de 8 ans. 40 min

Chez Nelly Rennes Rennes Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « http://www.cie-tangente.fr/ »}]

Deux comédiennes tentent de reconstituer la dispute familiale, à l’issue fatale, dont elles ont été témoins. 6 rôles à se partager : le père, la mère, la tante, la fille, le fils et sa copine. théâtre théâtre amateur

Timothée Besse