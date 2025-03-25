Théâtre Fiasco Les Jarosses Champagnac-la-Rivière

Champagnac-la-Rivière

Théâtre Fiasco

Les Jarosses Ferme Ane et Carotte Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Venez découvrir le spectacle de théaêtre de rue du Collectif sur le Bord avec Fiasco. .

Les Jarosses Ferme Ane et Carotte Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 26 41 59 fanedeculture@orange.fr

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English : Théâtre Fiasco

L’événement Théâtre Fiasco Champagnac-la-Rivière a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Ouest Limousin