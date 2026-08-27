AGENDA · Arvert
Théâtre Foyer Rural Vendredi 13 Salles des Fêtes d’Arvert Arvert
samedi 10 octobre 2026 · Salles des Fêtes d'Arvert · Arvert
Informations pratiques
Arvert
Théâtre Foyer Rural Vendredi 13
Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:30:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Présenté par la troupe du Foyer Rural d’Arvert
.
Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 59 65 71
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English :
Presented by the Arvert Foyer Rural troupe
L’événement Théâtre Foyer Rural Vendredi 13 Arvert a été mis à jour le 2026-08-27 par Royan Atlantique
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