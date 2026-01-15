Théâtre Fragments de famille Mutzig

Informations pratiques

Mutzig

Théâtre Fragments de famille

39 rue du château Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2027-02-06 20:00:00

fin : 2027-02-06 20:30:00

Date(s) :

2027-02-06

Une comédie dramatique inspirée du cinéma japonais qui sublime le quotidien, les secrets et les liens d’une famille.

Bienvenue sur la terrasse de cette maison familiale, un cocon chaleureux avec son chemin pavé, sa boîte aux lettres et son petit bassin aux poissons. C’est ici que s’entremêlent les destinées d’Alice, Otto, Marianne et Jojo.

Chacun porte en lui ses cicatrices, ses aspirations et ses jardins secrets Alice nous renvoie à nos propres doutes ; Otto interroge la transmission et l’héritage ; Marianne se bat pour sa place de femme au sein du foyer ; tandis que Jojo s’évade dans un monde utopique et romantique.

Sur une création musicale originale enveloppante qui rythme chaque instant, la pièce explore avec sensibilité les relations intergénérationnelles, l’évasion et la quête de soi. Entre rires spontanés, tendresse et émotion pure, vous serez en immersion totale au cœur de ce foyer pendant 1h30… un moment suspendu dont on ressort avec le cœur chaud !

Ce qu’en dit la presse

Librement inspirée du film ‘The Taste of Tea’, une œuvre poétique et immersive qui réussit le pari de sublimer le quotidien grâce à une direction d’acteurs d’une sincérité rare. — Le Billet Culture

Le public est conquis

C’était tellement touchant, doux comme un cocon même si les personnages vivaient des moments durs. Le jeu d’acteurs était impressionnant de justesse. Ça fait un bien énorme ! — Margot

Un mélange de beaucoup d’émotions, de réflexions aussi subtiles qu’essentielles. Les décors, la musique, les lumières… À l’arrivée du rideau, on a juste envie de rembobiner pour le revivre encore. — Pauline

C’est incroyable, je suis tellement ému d’avoir vu ça ! — Léo-Paul

Distribution & Équipe artistique

Une pièce de Chrystel Rochas et Yann Quelennec (Inspirée du film The Taste of Tea de Katsuhito Ishii)

Mise en scène Chrystel Rochas

Création musicale & sonore Yann Quelennec

Sur scène (Comédiens)

Anne-Sophie Galinier Marianne

Ivan Gouillon Otto

Théo Mermillod Jojo

Chrystel Rochas Alice

Informations pratiques

Genre Comédie dramatique contemporaine

Public Tout public

Placement Numéroté

Convivialité Buvette et petite restauration accessibles sur place 1h avant le spectacle (dès 19h00) ainsi qu’après la représentation. .

39 rue du château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 40 96 17 contact@lascene-mutzig.fr

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English :

A dramatic comedy inspired by Japanese cinema that celebrates everyday life, secrets, and family bonds.

L’événement Théâtre Fragments de famille Mutzig a été mis à jour le 2026-08-28 par Espace Rohan de Mutzig