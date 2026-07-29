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AGENDA · Montluçon

Théâtre Geoffrey a pris un coup de vieux ! Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon

jeudi 15 octobre 2026 · Théâtre municipal Gabrielle Robinne · Montluçon

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Théâtre municipal Gabrielle Robinne
Adresse
Place de la Comédie
Ville
03100 Montluçon
Département
Allier
Tarif
8 8 8

Montluçon

Théâtre Geoffrey a pris un coup de vieux !

Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 20:30:00
fin : 2026-10-15 22:00:00

Date(s) :
2026-10-15

Scène ouverte aux artistes locaux.
C’est avec ce regard porté sur nos aînés que Geoffrey nous entraîne dans son spectacle.
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Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 28  billetterie@mairie-montlucon.fr

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English :

A stage open to local artists.
It is with this focus on our elders that Geoffrey draws us into his show.

L’événement Théâtre Geoffrey a pris un coup de vieux ! Montluçon a été mis à jour le 2026-07-20 par Montluçon Tourisme

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