Théâtre Geoffrey a pris un coup de vieux ! Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon
jeudi 15 octobre 2026 · Théâtre municipal Gabrielle Robinne · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
Théâtre Geoffrey a pris un coup de vieux !
Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon Allier
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 20:30:00
fin : 2026-10-15 22:00:00
Date(s) :
2026-10-15
Scène ouverte aux artistes locaux.
C’est avec ce regard porté sur nos aînés que Geoffrey nous entraîne dans son spectacle.
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Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 28 billetterie@mairie-montlucon.fr
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English :
A stage open to local artists.
It is with this focus on our elders that Geoffrey draws us into his show.
L’événement Théâtre Geoffrey a pris un coup de vieux ! Montluçon a été mis à jour le 2026-07-20 par Montluçon Tourisme
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