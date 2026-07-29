Théâtre Geoffrey a pris un coup de vieux ! Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon

Informations pratiques

Montluçon

Théâtre Geoffrey a pris un coup de vieux !

Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 20:30:00

fin : 2026-10-15 22:00:00

Date(s) :

2026-10-15

Scène ouverte aux artistes locaux.

C’est avec ce regard porté sur nos aînés que Geoffrey nous entraîne dans son spectacle.

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Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 28 billetterie@mairie-montlucon.fr

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English :

A stage open to local artists.

It is with this focus on our elders that Geoffrey draws us into his show.

L’événement Théâtre Geoffrey a pris un coup de vieux ! Montluçon a été mis à jour le 2026-07-20 par Montluçon Tourisme