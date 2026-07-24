Informations pratiques

Saint-Dizier

Théâtre gestuel et marionnette Dimanche

Les Fuseaux Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 9 – 9 – 19 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19

fin : 2026-11-19

Date(s) :

2026-11-19

Tout public

Dans Dimanche , les compagnies Focus et Chaliwaté font œuvre d’imagination collective par une écriture à plusieurs mains, dans une symbiose évidente des genres du théâtre de geste à celui de la marionnette. .

Les Fuseaux Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 40

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English :

L’événement Théâtre gestuel et marionnette Dimanche Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne