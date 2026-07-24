Théâtre gestuel et marionnette Dimanche Saint-Dizier
jeudi 19 novembre 2026 · Saint-Dizier
Informations pratiques
Saint-Dizier
Théâtre gestuel et marionnette Dimanche
Les Fuseaux Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 9 – 9 – 19 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19
fin : 2026-11-19
Date(s) :
2026-11-19
Tout public
Dans Dimanche , les compagnies Focus et Chaliwaté font œuvre d’imagination collective par une écriture à plusieurs mains, dans une symbiose évidente des genres du théâtre de geste à celui de la marionnette. .
Les Fuseaux Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 40
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English :
L’événement Théâtre gestuel et marionnette Dimanche Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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