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AGENDA · Saint-Dizier

Théâtre gestuel et marionnette Dimanche Saint-Dizier

jeudi 19 novembre 2026 · Saint-Dizier

Informations pratiques

Début
jeudi 19 novembre 2026
Fin
jeudi 19 novembre 2026
Adresse
Les Fuseaux
Ville
52100 Saint-Dizier
Département
Haute-Marne
Tarif
9 9 19 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Dizier

Théâtre gestuel et marionnette Dimanche

Les Fuseaux Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 9 – 9 – 19 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19
fin : 2026-11-19

Date(s) :
2026-11-19

Tout public
Dans Dimanche , les compagnies Focus et Chaliwaté font œuvre d’imagination collective par une écriture à plusieurs mains, dans une symbiose évidente des genres du théâtre de geste à celui de la marionnette.   .

Les Fuseaux Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 40 

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English :

L’événement Théâtre gestuel et marionnette Dimanche Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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