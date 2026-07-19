THEATRE HOMMAGE A EDITH PIAF JE T’AI DANS LA PEAU Rue Jules Lemaître Saint-Cyprien
dimanche 11 octobre 2026 · Rue Jules Lemaître · Saint-Cyprien
Informations pratiques
Saint-Cyprien
THEATRE HOMMAGE A EDITH PIAF JE T’AI DANS LA PEAU
Rue Jules Lemaître Place François Desnoyer Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 17:00:00
fin : 2026-10-11 18:30:00
Date(s) :
2026-10-11
Dimanche 11 octobre à 17h00 > Pièce de théâtre Je t’ai dans la peau de Patricia Di Fraja.
Version piano-voix.
Un hommage émouvant qui met en lumière les pensées, la force et la joie de vivre de l’éternelle et amoureuse Édith Piaf.
Des souvenirs, …
.
Rue Jules Lemaître Place François Desnoyer Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33
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English :
Sunday, October 11, %E0 5:00 p.m. > Play Je t’ai dans la peau by Patricia Di Fraja.
Piano and vocal performance.
A moving tribute that highlights the thoughts, strength, and zest for life of the timeless and romantic Édith Piaf.
Memories, …
L’événement THEATRE HOMMAGE A EDITH PIAF JE T’AI DANS LA PEAU Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-07-16 par CDT66
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