UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Cyprien

THEATRE HOMMAGE A EDITH PIAF JE T’AI DANS LA PEAU Rue Jules Lemaître Saint-Cyprien

dimanche 11 octobre 2026 · Rue Jules Lemaître · Saint-Cyprien

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Rue Jules Lemaître
Adresse
Place François Desnoyer
Ville
66750 Saint-Cyprien
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Saint-Cyprien

THEATRE HOMMAGE A EDITH PIAF JE T’AI DANS LA PEAU

Rue Jules Lemaître Place François Desnoyer Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 17:00:00
fin : 2026-10-11 18:30:00

Date(s) :
2026-10-11

Dimanche 11 octobre à 17h00 > Pièce de théâtre Je t’ai dans la peau de Patricia Di Fraja.

Version piano-voix.
Un hommage émouvant qui met en lumière les pensées, la force et la joie de vivre de l’éternelle et amoureuse Édith Piaf.
Des souvenirs, …
  .

Rue Jules Lemaître Place François Desnoyer Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sunday, October 11, %E0 5:00 p.m. > Play Je t’ai dans la peau by Patricia Di Fraja.

Piano and vocal performance.
A moving tribute that highlights the thoughts, strength, and zest for life of the timeless and romantic Édith Piaf.
Memories, …

L’événement THEATRE HOMMAGE A EDITH PIAF JE T’AI DANS LA PEAU Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-07-16 par CDT66

À voir aussi à Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales)