Théâtre Hôtel aux Mille Etoiles Auditorium de la Louvière Épinal

Informations pratiques

Épinal

Théâtre Hôtel aux Mille Etoiles

Auditorium de la Louvière 11 Rue de la Louvière Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

23

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-09-22 20:30:00

fin : 2026-09-22 22:00:00

Date(s) :

2026-09-22

Ouverture de la 49ème saison des ATP, en partenariat avec le Festival des Imaginales.

2 comédiens-danseurs et 1 peintre qui redonnent leur droit d’exister, par le mouvement et le langage, aux oubliés de la rue.Tout public

23 .

Auditorium de la Louvière 11 Rue de la Louvière Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 00 25

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English :

Opening of the 49th season of the ATP, in partnership with the Festival des Imaginales.

Two actor-dancers and one painter who, through movement and language, restore a sense of purpose to the forgotten people of the street.

L’événement Théâtre Hôtel aux Mille Etoiles Épinal a été mis à jour le 2026-08-12 par OT EPINAL ET SA REGION