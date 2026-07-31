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AGENDA · Épinal

Théâtre Hôtel aux Mille Etoiles Auditorium de la Louvière Épinal

mardi 22 septembre 2026 · Auditorium de la Louvière · Épinal

Théâtre Hôtel aux Mille Etoiles Auditorium de la Louvière Épinal

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Auditorium de la Louvière
Adresse
11 Rue de la Louvière
Ville
88000 Épinal
Département
Vosges
Tarif
23 Tarif de base plein tarif

Épinal

Théâtre Hôtel aux Mille Etoiles

Auditorium de la Louvière 11 Rue de la Louvière Épinal Vosges

Tarif : – – EUR
23
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-09-22 20:30:00
fin : 2026-09-22 22:00:00

Date(s) :
2026-09-22

Ouverture de la 49ème saison des ATP, en partenariat avec le Festival des Imaginales.
2 comédiens-danseurs et 1 peintre qui redonnent leur droit d’exister, par le mouvement et le langage, aux oubliés de la rue.Tout public
23  .

Auditorium de la Louvière 11 Rue de la Louvière Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 00 25 

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English :

Opening of the 49th season of the ATP, in partnership with the Festival des Imaginales.
Two actor-dancers and one painter who, through movement and language, restore a sense of purpose to the forgotten people of the street.

L’événement Théâtre Hôtel aux Mille Etoiles Épinal a été mis à jour le 2026-08-12 par OT EPINAL ET SA REGION

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