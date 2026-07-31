Théâtre Hôtel aux Mille Etoiles Auditorium de la Louvière Épinal
mardi 22 septembre 2026 · Auditorium de la Louvière · Épinal
Informations pratiques
Épinal
Théâtre Hôtel aux Mille Etoiles
Auditorium de la Louvière 11 Rue de la Louvière Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
23
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-09-22 20:30:00
fin : 2026-09-22 22:00:00
Date(s) :
2026-09-22
Ouverture de la 49ème saison des ATP, en partenariat avec le Festival des Imaginales.
2 comédiens-danseurs et 1 peintre qui redonnent leur droit d’exister, par le mouvement et le langage, aux oubliés de la rue.Tout public
23 .
Auditorium de la Louvière 11 Rue de la Louvière Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 00 25
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English :
Opening of the 49th season of the ATP, in partnership with the Festival des Imaginales.
Two actor-dancers and one painter who, through movement and language, restore a sense of purpose to the forgotten people of the street.
L’événement Théâtre Hôtel aux Mille Etoiles Épinal a été mis à jour le 2026-08-12 par OT EPINAL ET SA REGION
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