Théâtre Huit femmes Salle des fêtes Coussac-Bonneval

Coussac-Bonneval

Théâtre Huit femmes

Salle des fêtes Place Daniel Lamazière Coussac-Bonneval Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 15:00:00

fin : 2026-04-26 17:30:00

Date(s) :

2026-04-26

Le comité des fêtes de Coussac-Bonneval et le théâtre de la Halle présentent Huit femmes , une pièce de Robert Thomas, mise en scène par Pierre Chabassier. .

Salle des fêtes Place Daniel Lamazière Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 94 72 16 coussacenfete@gamil.com

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English : Théâtre Huit femmes

L’événement Théâtre Huit femmes Coussac-Bonneval a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Pays de Saint-Yrieix