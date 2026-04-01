Théâtre Huit femmes Salle des fêtes Coussac-Bonneval
Théâtre Huit femmes Salle des fêtes Coussac-Bonneval dimanche 26 avril 2026.
Coussac-Bonneval
Théâtre Huit femmes
Salle des fêtes Place Daniel Lamazière Coussac-Bonneval Haute-Vienne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 15:00:00
fin : 2026-04-26 17:30:00
Date(s) :
2026-04-26
Le comité des fêtes de Coussac-Bonneval et le théâtre de la Halle présentent Huit femmes , une pièce de Robert Thomas, mise en scène par Pierre Chabassier. .
Salle des fêtes Place Daniel Lamazière Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 94 72 16 coussacenfete@gamil.com
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English : Théâtre Huit femmes
L’événement Théâtre Huit femmes Coussac-Bonneval a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Pays de Saint-Yrieix
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