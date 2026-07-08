UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chouvigny

Théâtre & Humour The Big Myth of Aphrodite La Grange à Jean La grange à Jean Lieu dit Péraclos Chouvigny

mercredi 8 juillet 2026 · La grange à Jean Lieu dit Péraclos · Chouvigny

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Lieu
La grange à Jean Lieu dit Péraclos
Adresse
24 route des gorges
Ville
03450 Chouvigny
Département
Allier
Tarif

Chouvigny

Théâtre & Humour The Big Myth of Aphrodite La Grange à Jean

La grange à Jean Lieu dit Péraclos 24 route des gorges Chouvigny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-08

La Cie Arts Qi Med présente un spectacle tout public mêlant théâtre et humour autour du mythe d’Aphrodite. Une soirée drôle et décalée, avec repas paysan bio en amont.
  .

La grange à Jean Lieu dit Péraclos 24 route des gorges Chouvigny 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 88 60 59  contact@lagrangeajean.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Arts Qi Med presents a show for all ages that blends theater and comedy, based on the myth of Aphrodite. A funny and offbeat evening, featuring an organic farm-to-table meal beforehand.

L’événement Théâtre & Humour The Big Myth of Aphrodite La Grange à Jean Chouvigny a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme Val de Sioule

À voir aussi à Chouvigny (Allier)