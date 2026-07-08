Théâtre & Humour The Big Myth of Aphrodite La Grange à Jean La grange à Jean Lieu dit Péraclos Chouvigny
mercredi 8 juillet 2026 · La grange à Jean Lieu dit Péraclos · Chouvigny
Informations pratiques
Chouvigny
Théâtre & Humour The Big Myth of Aphrodite La Grange à Jean
La grange à Jean Lieu dit Péraclos 24 route des gorges Chouvigny Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
La Cie Arts Qi Med présente un spectacle tout public mêlant théâtre et humour autour du mythe d’Aphrodite. Une soirée drôle et décalée, avec repas paysan bio en amont.
.
La grange à Jean Lieu dit Péraclos 24 route des gorges Chouvigny 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 88 60 59 contact@lagrangeajean.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Arts Qi Med presents a show for all ages that blends theater and comedy, based on the myth of Aphrodite. A funny and offbeat evening, featuring an organic farm-to-table meal beforehand.
L’événement Théâtre & Humour The Big Myth of Aphrodite La Grange à Jean Chouvigny a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme Val de Sioule
À voir aussi à Chouvigny (Allier)
- Bal Trad avec Croque Danse Folk La Grange à Jean La grange à Jean Lieu dit Péraclos Chouvigny 15 juillet 2026
- Tandem Mar’ & Balt’- Festival Terres Vibrantes (7ème édition) du 19 au 29 juillet 2026 présentation globale Chouvigny 24 juillet 2026
- Spectacle clownesque & familial Sans Toit Ni Moi La grange à Jean Lieu dit Péraclos Chouvigny 29 juillet 2026
- Concert · Folk trad Concert Adhodane La grange à Jean Lieu dit Péraclos Chouvigny 5 août 2026
- Concert · Chanson engagée Concert Caribou Volant La grange à Jean Lieu dit Péraclos Chouvigny 12 août 2026