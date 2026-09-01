Théâtre : Hystory Théâtre La Reine Blanche Paris

Informations pratiques

Amies inséparables dans leur enfance, Dagny, Begga et Lilja ont commis à l’âge de quinze ans un acte qui les a brutalement séparées. Depuis, elles ne se sont plus jamais parlé. Vingt ans plus tard, Dagny les retrouve sur Facebook et les invite chez elle. Le temps est venu d’affronter ce qu’elles ont tenté d’oublier.

↘ Production : Compagnie Asgeir

↘ Coproduction : Anis Gras le lieu de l’autre

↘ Avec le soutien du : Ministère de la Culture en Islande et la Ville de Sceaux

↘ Avec l’aide du : Théâtre La Reine Blanche

TEXTE=Kristín Eiríksdóttir

TRADUCTION=Raka Asgeirsdottir + Claire Béchet

MISE EN SCÈNE=Andréa El Azan + Raka Asgeirsdottir

AVEC=Andréa El Azan + Alice Gozlan + Caroline Marcos

CRÉATION LUMIÈRES=Noémie Rade

CRÉATION SON=Etienne Glénat

PHOTOS ET VIDÉO=Christian Helgi

TRAGI-COMÉDIE PUNK, CRUELLE, MÉLANCOLIQUE ET SENSIBLE — ENTRE AUTRES

Du jeudi 01 octobre 2026 au samedi 10 octobre 2026 :

samedi

de 20h00 à 21h05

jeudi, vendredi

de 21h00 à 22h05

Du jeudi 17 septembre 2026 au samedi 26 septembre 2026 :

jeudi, samedi

de 20h00 à 21h05

payant

SALLE MARIE CURIE

Tarifs=

22€ → Plein

17€ → Réduit ( séniors | résidents du 18e | Pôle emploi | étudiants et minima sociaux )

10€ → — 26 ans

Frais de réservation=

nul → En guichet

2€ → Par internet sur la totalité de la commande en ligne

Public tout-petits, jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-17T23:00:00+02:00

fin : 2026-10-11T00:05:00+02:00

Date(s) : 2026-09-17T20:00:00+02:00_2026-09-17T21:05:00+02:00;2026-09-19T20:00:00+02:00_2026-09-19T21:05:00+02:00;2026-09-24T20:00:00+02:00_2026-09-24T21:05:00+02:00;2026-09-26T20:00:00+02:00_2026-09-26T21:05:00+02:00;2026-10-01T21:00:00+02:00_2026-10-01T22:05:00+02:00;2026-10-02T21:00:00+02:00_2026-10-02T22:05:00+02:00;2026-10-03T20:00:00+02:00_2026-10-03T21:05:00+02:00;2026-10-08T21:00:00+02:00_2026-10-08T22:05:00+02:00;2026-10-09T21:00:00+02:00_2026-10-09T22:05:00+02:00;2026-10-10T20:00:00+02:00_2026-10-10T21:05:00+02:00

Théâtre La Reine Blanche 2bis Passage Ruelle 75018 Paris

https://www.reineblanche.com/ +33140050696 reservation@scenesblanches.com https://www.facebook.com/TheatreLaReineBlanche/ https://www.facebook.com/TheatreLaReineBlanche/ https://twitter.com/LaReineBlanche



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