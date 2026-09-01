Théâtre : Hystory Théâtre La Reine Blanche Paris
jeudi 17 septembre 2026 · Théâtre La Reine Blanche · Paris
Informations pratiques
Amies inséparables dans leur enfance, Dagny, Begga et Lilja ont commis à l’âge de quinze ans un acte qui les a brutalement séparées. Depuis, elles ne se sont plus jamais parlé. Vingt ans plus tard, Dagny les retrouve sur Facebook et les invite chez elle. Le temps est venu d’affronter ce qu’elles ont tenté d’oublier.
↘ Production : Compagnie Asgeir
↘ Coproduction : Anis Gras le lieu de l’autre
↘ Avec le soutien du : Ministère de la Culture en Islande et la Ville de Sceaux
↘ Avec l’aide du : Théâtre La Reine Blanche
TEXTE=Kristín Eiríksdóttir
TRADUCTION=Raka Asgeirsdottir + Claire Béchet
MISE EN SCÈNE=Andréa El Azan + Raka Asgeirsdottir
AVEC=Andréa El Azan + Alice Gozlan + Caroline Marcos
CRÉATION LUMIÈRES=Noémie Rade
CRÉATION SON=Etienne Glénat
PHOTOS ET VIDÉO=Christian Helgi
TRAGI-COMÉDIE PUNK, CRUELLE, MÉLANCOLIQUE ET SENSIBLE — ENTRE AUTRES
Du jeudi 01 octobre 2026 au samedi 10 octobre 2026 :
samedi
de 20h00 à 21h05
jeudi, vendredi
de 21h00 à 22h05
Du jeudi 17 septembre 2026 au samedi 26 septembre 2026 :
jeudi, samedi
de 20h00 à 21h05
payant
SALLE MARIE CURIE
Tarifs=
22€ → Plein
17€ → Réduit ( séniors | résidents du 18e | Pôle emploi | étudiants et minima sociaux )
10€ → — 26 ans
Frais de réservation=
nul → En guichet
2€ → Par internet sur la totalité de la commande en ligne
Public tout-petits, jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-17T23:00:00+02:00
fin : 2026-10-11T00:05:00+02:00
Date(s) : 2026-09-17T20:00:00+02:00_2026-09-17T21:05:00+02:00;2026-09-19T20:00:00+02:00_2026-09-19T21:05:00+02:00;2026-09-24T20:00:00+02:00_2026-09-24T21:05:00+02:00;2026-09-26T20:00:00+02:00_2026-09-26T21:05:00+02:00;2026-10-01T21:00:00+02:00_2026-10-01T22:05:00+02:00;2026-10-02T21:00:00+02:00_2026-10-02T22:05:00+02:00;2026-10-03T20:00:00+02:00_2026-10-03T21:05:00+02:00;2026-10-08T21:00:00+02:00_2026-10-08T22:05:00+02:00;2026-10-09T21:00:00+02:00_2026-10-09T22:05:00+02:00;2026-10-10T20:00:00+02:00_2026-10-10T21:05:00+02:00
Théâtre La Reine Blanche 2bis Passage Ruelle 75018 Paris
https://www.reineblanche.com/ +33140050696 reservation@scenesblanches.com https://www.facebook.com/TheatreLaReineBlanche/ https://www.facebook.com/TheatreLaReineBlanche/ https://twitter.com/LaReineBlanche
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