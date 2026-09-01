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Théâtre : Hystory Théâtre La Reine Blanche Paris

jeudi 17 septembre 2026 · Théâtre La Reine Blanche · Paris

Théâtre : Hystory Théâtre La Reine Blanche Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Lieu
Théâtre La Reine Blanche
Adresse
2bis Passage Ruelle
Ville
75018 Paris
Département
Paris
Tarif
<p class="text">SALLE MARIE CURIE</p><p class="text">Tarifs=<br>22€ → Plein<br>17€ → Réduit ( séniors | résidents du 18e | Pôle emploi | étudiants et minima sociaux )<br>10€ → — 26 ans</p><p class="text">Frais de réservation=<br>nul → En guichet<br>2€ → Par internet sur la totalité de la commande en ligne</p>

Amies inséparables dans leur enfance, Dagny, Begga et Lilja ont commis à l’âge de quinze ans un acte qui les a brutalement séparées. Depuis, elles ne se sont plus jamais parlé. Vingt ans plus tard, Dagny les retrouve sur Facebook et les invite chez elle. Le temps est venu d’affronter ce qu’elles ont tenté d’oublier.

↘ Production : Compagnie Asgeir
↘ Coproduction : Anis Gras le lieu de l’autre
↘ Avec le soutien du : Ministère de la Culture en Islande et la Ville de Sceaux
↘ Avec l’aide du : Théâtre La Reine Blanche

TEXTE=Kristín Eiríksdóttir

TRADUCTION=Raka Asgeirsdottir + Claire Béchet

MISE EN SCÈNE=Andréa El Azan + Raka Asgeirsdottir

AVEC=Andréa El Azan + Alice Gozlan + Caroline Marcos

CRÉATION LUMIÈRES=Noémie Rade

CRÉATION SON=Etienne Glénat

PHOTOS ET VIDÉO=Christian Helgi

TRAGI-COMÉDIE PUNK, CRUELLE, MÉLANCOLIQUE ET SENSIBLE — ENTRE AUTRES
Du jeudi 01 octobre 2026 au samedi 10 octobre 2026 :
samedi
de 20h00 à 21h05
jeudi, vendredi
de 21h00 à 22h05
Du jeudi 17 septembre 2026 au samedi 26 septembre 2026 :
jeudi, samedi
de 20h00 à 21h05
payant

SALLE MARIE CURIE

Tarifs=
22€ → Plein
17€ → Réduit ( séniors | résidents du 18e | Pôle emploi | étudiants et minima sociaux )
10€ → — 26 ans

Frais de réservation=
nul → En guichet
2€ → Par internet sur la totalité de la commande en ligne

Public tout-petits, jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-17T23:00:00+02:00
fin : 2026-10-11T00:05:00+02:00
Date(s) : 2026-09-17T20:00:00+02:00_2026-09-17T21:05:00+02:00;2026-09-19T20:00:00+02:00_2026-09-19T21:05:00+02:00;2026-09-24T20:00:00+02:00_2026-09-24T21:05:00+02:00;2026-09-26T20:00:00+02:00_2026-09-26T21:05:00+02:00;2026-10-01T21:00:00+02:00_2026-10-01T22:05:00+02:00;2026-10-02T21:00:00+02:00_2026-10-02T22:05:00+02:00;2026-10-03T20:00:00+02:00_2026-10-03T21:05:00+02:00;2026-10-08T21:00:00+02:00_2026-10-08T22:05:00+02:00;2026-10-09T21:00:00+02:00_2026-10-09T22:05:00+02:00;2026-10-10T20:00:00+02:00_2026-10-10T21:05:00+02:00

Théâtre La Reine Blanche 2bis Passage Ruelle  75018 Paris
https://www.reineblanche.com/ +33140050696 reservation@scenesblanches.com https://www.facebook.com/TheatreLaReineBlanche/ https://www.facebook.com/TheatreLaReineBlanche/ https://twitter.com/LaReineBlanche


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