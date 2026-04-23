Théâtre Il y a un loup dans cette histoire’ Théâtre du Héron Domèvre-en-Haye
Théâtre Il y a un loup dans cette histoire’ Théâtre du Héron Domèvre-en-Haye samedi 23 mai 2026.
Domèvre-en-Haye
Théâtre Il y a un loup dans cette histoire’
Théâtre du Héron 2 Place de l’Église Domèvre-en-Haye Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
4
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 15:00:00
fin : 2026-05-24 15:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Venez découvrir la pièce de nos plus jeunes adhérents âgés de 6 à 11 ans !
Ouverture du procès de Monsieur le loup, accusé d’un double meurtre avec préméditation, dossier 1456, dit affaire du Petit Chaperon rouge.Tout public
4 .
Théâtre du Héron 2 Place de l’Église Domèvre-en-Haye 54385 Meurthe-et-Moselle Grand Est compagnieduheron@gmail.com
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English :
Come and discover the play by our youngest members aged 6 to 11!
Opening of the trial of Monsieur le loup, accused of a premeditated double murder, dossier 1456, known as Little Red Riding Hood’s case.
L’événement Théâtre Il y a un loup dans cette histoire’ Domèvre-en-Haye a été mis à jour le 2026-04-23 par MT TERRES TOULOISES