Théâtre Il y a un loup dans cette histoire’ Théâtre du Héron Domèvre-en-Haye

Domèvre-en-Haye

Théâtre Il y a un loup dans cette histoire’

Théâtre du Héron 2 Place de l’Église Domèvre-en-Haye Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 15:00:00

fin : 2026-05-24 15:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Venez découvrir la pièce de nos plus jeunes adhérents âgés de 6 à 11 ans !

Ouverture du procès de Monsieur le loup, accusé d’un double meurtre avec préméditation, dossier 1456, dit affaire du Petit Chaperon rouge.Tout public

4 .

Théâtre du Héron 2 Place de l’Église Domèvre-en-Haye 54385 Meurthe-et-Moselle Grand Est compagnieduheron@gmail.com

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English :

Come and discover the play by our youngest members aged 6 to 11!

Opening of the trial of Monsieur le loup, accused of a premeditated double murder, dossier 1456, known as Little Red Riding Hood’s case.

L’événement Théâtre Il y a un loup dans cette histoire’ Domèvre-en-Haye a été mis à jour le 2026-04-23 par MT TERRES TOULOISES