Théâtre Improvisation La nouvelle Perception Tréguier

Tréguier

Théâtre Improvisation

La nouvelle Perception 16 Rue Saint-André Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 10:00:00

fin : 2026-08-14 12:30:00

Date(s) :

2026-08-10

Embarquement immédiat… !

Et si la scène était un train ? Et si la scène était un chemin dans une forêt immense , un radeau à la dérive, une haute montage ? Et si on faisait un voyage immobile totalement dépaysant ensemble ? Nous allons improviser, jouer et découvrir les bases du théâtre. De 8 à 11 ans. Présentation à l’issue du stage le vendredi 14 août.

Avec Anne Huonnic. .

La nouvelle Perception 16 Rue Saint-André Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 42 42 49 26

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English :

L’événement Théâtre Improvisation Tréguier a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose