Théâtre Improvisation La nouvelle Perception Tréguier
Théâtre Improvisation La nouvelle Perception Tréguier lundi 10 août 2026.
Tréguier
Théâtre Improvisation
La nouvelle Perception 16 Rue Saint-André Tréguier Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 10:00:00
fin : 2026-08-14 12:30:00
Date(s) :
2026-08-10
Embarquement immédiat… !
Et si la scène était un train ? Et si la scène était un chemin dans une forêt immense , un radeau à la dérive, une haute montage ? Et si on faisait un voyage immobile totalement dépaysant ensemble ? Nous allons improviser, jouer et découvrir les bases du théâtre. De 8 à 11 ans. Présentation à l’issue du stage le vendredi 14 août.
Avec Anne Huonnic. .
La nouvelle Perception 16 Rue Saint-André Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 42 42 49 26
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Théâtre Improvisation Tréguier a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
À voir aussi à Tréguier (Côtes-d'Armor)
- Sylvain Larrière Sculptures Chapelle des Paulines Tréguier 19 juin 2026
- SoulKitchen Brasserie Philomenn Parc Sainte Catherine Tréguier 19 juin 2026
- Coupe du monde de football Brasserie Philomenn Parc Sainte Catherine Tréguier 26 juin 2026
- Fête de la musique Tréguier 27 juin 2026
- Capitain Brasserie Philomenn Parc Sainte Catherine Tréguier 27 juin 2026