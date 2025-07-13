Théâtre Je m’appelle Asher Lev Théâtre de l’Hôtel de Ville Le Havre

Théâtre Je m’appelle Asher Lev

Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10 19:30:00

fin : 2026-03-10

Date(s) :

2026-03-10

Entre loyauté familiale et vocation artistique, un jeune prodige affronte le dilemme de toute une vie. Une pièce intense sur l’identité, la création et le choix de soi.

Asher Lev dessine comme il respire. L’histoire d’un jeune juif orthodoxe de Brooklyn, qui, aux portes du monde prodigieux de l’art, devra choisir obéir aux exigences des siens et à son éducation religieuse, ou s’abandonner à son destin exceptionnel. Une pièce sur les affres de la création et les déchirements intimes, culturels et spirituels.

Pour la première fois sur scène, l’adaptation française de la pièce à succès d’Aaron Posner tirée du roman de Chaïm Poto

À partir de 12 ans Durée 1h30

Réservation obligatoire .

Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 45 74

English : Théâtre Je m’appelle Asher Lev

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre Je m’appelle Asher Lev Le Havre a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie