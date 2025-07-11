Théâtre Je suis 52 Le Volcan Le Havre

Théâtre Je suis 52

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10 19:00:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-10 2026-03-11 2026-03-12 2026-03-13

Camille Joviado et Claire Chastel Compagnie Yvonne III

Qui n’a pas, au fond d’un tiroir ou d’un coffre à jouets, un paquet de 52 cartes prêt à dégainer pour les longues soirées d’ennui ? Autour de la table familiale ou au café du coin, les parties de cartes traversent les générations. Sur scène, l’interprète a un truc avec les cartes, c’est son dada. Elles l’obsèdent depuis longtemps. Avec Je suis 52, Claire Chastel et Camille Joviado proposent un monologue intime, initiatique et magique, qui nous éclaire sur les origines et les pérégrinations de ce jeu désormais universel, sur les croyances et projections qui y sont associées, et surtout, nous conter cette histoire d’amour singulière… avec une carte à jouer. Confession sincère dans un solo de proximité qui cultive l’illusion pour mieux nous happer, et l’habileté pour nous en mettre plein la vue.

Dans le cadre du festival Déviations

À partir de 10 ans Durée 50min

Inscription obligatoire .

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

English : Théâtre Je suis 52

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre Je suis 52 Le Havre a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie