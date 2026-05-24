Théâtre La Baraque La honte La Chapelle Oloron-Sainte-Marie

Oloron-Sainte-Marie

Théâtre La Baraque La honte

La Chapelle 14 Rue Adoue Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06 22:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Venez assister à la pièce de théâtre La honte . Dans ce récit original, étrange et troublant, sorte de thriller psychologique, le narrateur se retrouve de nuit, dans un fossé de bord de route, seul, victime d’un accident. Malgré sa mémoire défaillante, sa perte de parole, et des douleurs intenses, il réussit à ramper pour être plus visible des automobilistes. Les différentes situations qu’il va vivre au creux de cette nuit vont convoquer pour lui des images mentales, entre hallucinations et souvenirs. Laissé pour mort, il se surprend à avoir honte d’appartenir à l’espèce humaine. Mais ce sentiment finira par se retourner contre lui, alors que la mémoire commence à lui revenir…

Durée 1h10. .

La Chapelle 14 Rue Adoue Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 82 56 93 resa.la.baraque@gmail.com

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English : Théâtre La Baraque La honte

L’événement Théâtre La Baraque La honte Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme du Haut-Béarn