THÉÂTRE LA CRISE THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON Saint-Gaudens

Informations pratiques

Saint-Gaudens

THÉÂTRE LA CRISE

THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-20 20:30:00

fin : 2027-01-20

Date(s) :

2027-01-20

Une satire vive, joyeuse, acide, plus actuelle que jamais.

Une comédie irrésistible et la radiographie féroce d’une époque non révolue.

Brillant avocat parisien, Victor se réveille un jour pour apprendre successivement deux mauvaises nouvelles sa femme le quitte et son patron le licencie. Totalement bouleversé, il cherche du réconfort auprès de ses amis et de sa famille. Le hic, c’est que tout ce petit monde est bien trop plongé dans ses propres problèmes pour compatir aux tourments de Victor. Coline Serreau livre pour la scène une adaptation de son film culte avec Vincent Lindon, Patrick Timsit, Zabou Breitman et Maria Pacôme, pour lequel elle a reçu en 1993 le César du Meilleur Scénario.

Théâtre Adapté du film culte de Coline Serreau

Durée 1h20

À partir de 12 ans. 20 .

THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 95 57 87 theatre@stgo.fr

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English :

A sharp, joyful, biting satire that’s more relevant than ever.

An irresistible comedy and a scathing examination of an era that’s not so long ago.

L’événement THÉÂTRE LA CRISE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-08-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE