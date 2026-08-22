THÉÂTRE LA CRISE THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON Saint-Gaudens
mercredi 20 janvier 2027 · THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON · Saint-Gaudens
Informations pratiques
Saint-Gaudens
THÉÂTRE LA CRISE
THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-20 20:30:00
fin : 2027-01-20
Date(s) :
2027-01-20
Une satire vive, joyeuse, acide, plus actuelle que jamais.
Une comédie irrésistible et la radiographie féroce d’une époque non révolue.
Brillant avocat parisien, Victor se réveille un jour pour apprendre successivement deux mauvaises nouvelles sa femme le quitte et son patron le licencie. Totalement bouleversé, il cherche du réconfort auprès de ses amis et de sa famille. Le hic, c’est que tout ce petit monde est bien trop plongé dans ses propres problèmes pour compatir aux tourments de Victor. Coline Serreau livre pour la scène une adaptation de son film culte avec Vincent Lindon, Patrick Timsit, Zabou Breitman et Maria Pacôme, pour lequel elle a reçu en 1993 le César du Meilleur Scénario.
Théâtre Adapté du film culte de Coline Serreau
Durée 1h20
À partir de 12 ans. 20 .
THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 95 57 87 theatre@stgo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A sharp, joyful, biting satire that’s more relevant than ever.
An irresistible comedy and a scathing examination of an era that’s not so long ago.
L’événement THÉÂTRE LA CRISE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-08-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Saint-Gaudens (Haute-Garonne)
- FETE DES COLLEGUES Saint-Gaudens 11 septembre 2026
- Visite commentée : à la découverte du patrimoine photographique de Jean Dieuzaide, Le LieuZaide, Saint-Gaudens 18 septembre 2026
- Jeux et ateliers en accès libre, Le Musée – Arts & Figures des Pyrénées Centrales, Saint-Gaudens 19 septembre 2026
- Visite aux enfants – Musée Arts & Figures des Pyrénées Centrales, Le Musée – Arts & Figures des Pyrénées Centrales, Saint-Gaudens 19 septembre 2026
- JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE ATELIER CRÉATIF INITIATION AU FEUTRAGE DE LA LAINE Espace Jean Pégot Saint-Gaudens 19 septembre 2026