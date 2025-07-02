Théâtre La dernière séance par le caméléon sous la lune Saint-Sernin
Théâtre La dernière séance par le caméléon sous la lune Saint-Sernin samedi 27 juin 2026.
Saint-Sernin
Théâtre La dernière séance par le caméléon sous la lune
Salle des Fêtes Saint-Sernin Lot-et-Garonne
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
La troupe du Caméléon sous la Lune vous présente son spectacle.
Spectacle pour toute la famille. .
Salle des Fêtes Saint-Sernin 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 81 62 47 lecameleonsouslalune@gmail.com
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English : Théâtre La dernière séance par le caméléon sous la lune
L’événement Théâtre La dernière séance par le caméléon sous la lune Saint-Sernin a été mis à jour le 2026-05-04 par OT du Pays de Duras CDT47
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