Saint-Sernin

Théâtre La dernière séance par le caméléon sous la lune

Salle des Fêtes Saint-Sernin Lot-et-Garonne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

La troupe du Caméléon sous la Lune vous présente son spectacle.

Spectacle pour toute la famille. .

Salle des Fêtes Saint-Sernin 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 81 62 47 lecameleonsouslalune@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre La dernière séance par le caméléon sous la lune

L’événement Théâtre La dernière séance par le caméléon sous la lune Saint-Sernin a été mis à jour le 2026-05-04 par OT du Pays de Duras CDT47